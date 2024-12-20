НКО РТ получили гранты на 53 млн рублей на проекты по поддержке семьи

Некоммерческие организации Татарстана в 2024 году получили 30 млн рублей по итогам конкурсов республиканских грантов, а также 23 млн рублей – по результатам федеральных на проекты, посвященные поддержке семей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«В этом году по республиканскому конкурсу Раиса РТ в направлении по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде пять проектов [получили поддержку] на общую сумму порядка 5 млн рублей, по направлению поддержки семьи, материнства, отцовства и детства общая сумма поддержки составила около 25 млн рублей. Также были направлены заявки в фонд Президентских грантов РФ. Там была получена поддержка на сумму в 23 млн рублей. Таким образом, общественными силами на решение самых актуальных вопросов было привлечено 50 млн рублей», - пояснила она.

Валеева подчеркнула, что в вопросах поддержки семьи должны объединяться все некоммерческие организации. Только так можно обеспечить благополучие и предупреждение негативных проявлений в обществе.

Всего в течение Года семьи было проведено более 1 тыс. мероприятий по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана, особую роль в этом сыграли некоммерческие организации, добавила замглавы Минтруда РТ Юлия Абдреева.

«Мы работаем с теми организациями, которые оказывают помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В том числе порядка 10 из них оказывают помощь семьям с детьми. Через них ежегодно порядка 6 тыс. детей получают необходимую помощь. Мы стараемся их социализировать, научить первичным социально-бытовым навыкам, чтобы они могли самостоятельно жить или наименее нуждались в помощи социальных организаций», - сообщила она.

Кроме того, некоммерческие организации активно работают и с родителями. Им помогают решить самые актуальные вопросы и дают рекомендации по актуальным проблемам, заключила она.