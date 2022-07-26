«Учиться нужно у таких мастеров»: вратарь «Ак Барса» Мифтахов о звездном составе «барсов»

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал свое возвращение в казанский клуб. По словам хоккеиста, в столь звездном коллективе у молодых игроков права на ошибку фактически нет.

«Меня это, наоборот, заводит: сейчас приходишь в раздевалку, видишь эти фамилии. Твоя голова резко включается в работу, ты понимаешь, кто эти люди, с какими они титулами и что это огромные профессионалы. У тебя фактически права на ошибку нет. Учиться нужно у таких мастеров, смотреть, как они подходят к своему делу, работают, тренируются», – цитирует Мифтахова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, воспитанник казанского хоккея поделился деталями своего трансфера в «Ак Барс».

«Когда я узнал, что в «Ак Барсе» новый тренерский штаб, мне много ребят позвонили, позавидовали даже. О чем говорил с руководством клуба по ходу сделки? Как всегда и везде, все зависит от меня, нет обещаний, кто сколько матчей сыграет», – подчеркнул Мифтахов.

Напомним, после завершения сезона-2020/2021 голкипер отправился в Северную Америку, где подписал контракт новичка с «Тампой». В это межсезонье уроженец Казани Мифтахов вернулся в «Ак Барс».

Ранее еще один молодой вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов перешел в альметьевский «Нефтяник».