Учительница из Мамадыша начала плести «браслеты выживания» для бойцов СВО

Фото: архив «Татар-информ».

Педагог из Мамадыша, классная руководительница 8А городской школы №1 Гульчачак Нургалиева начала изготавливать для военных тактические браслеты. Плести браслеты из специального шнура она будет по просьбам военнослужащих, которые находятся сейчас в зоне спецоперации.

По словам вдохновительницы инициативы, данный браслет сплетен особым способом из очень прочного материала, он носится на руке и расплетается за секунды — в руках оказывается крепкая веревка длиной около 5 метров.

«Такая веревка может быть использована в качестве жгута, если, допустим, боец или его товарищ получил ранение. Вынести с поля боя сослуживца, что-то скрепить или связать», — поделилась Гульчачак Нургалиева.

По словам собеседницы агентства, плетение браслета не представляет сложности, его может сделать обычный школьник на уроке труда.

Оценив данную инициативу, глава Мамадышского района Анатолий Иванов поручил всем педагогам в муниципалитете перенять опыт Гульчачак Нургалиевой, чтобы задействовать ребят на уроках технологии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Гульчачак Нургалиева изготавливает заживляющий бальзам для бойцов спецоперации. Таким образом волонтер решила внести свою лепту в приближение Победы. Вся семья педагога поддерживает идеи женщины. Ее сын изготавливает сухие души, а супруг – печи. Помимо этого, ученики педагога помогают ей шить маскировочные костюмы, заливать окопные свечи, расфасовывать заживляющие мази.