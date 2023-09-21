Педагог из Мамадыша делает на дому заживляющий бальзам для бойцов СВО

Фотография предоставлена Гульчачак Нургалиевой.

Педагог из Мамадыша, классная руководительница 8А городской школы №1 Гульчачак Нургалиева начала изготавливать заживляющий бальзам для бойцов спецоперации. Таким образом волонтер решила внести свою лепту в приближение Победы.

Пока для отправки в зону СВО женщина передала 20 баночек по 30 мл. Заживляющая мазь хорошо увлажняет кожу, избавляет от ссадин и трещин, которые могут доставлять военнослужащим дискомфорт. Состав чудо-мази — нерафинированное масло, репчатый лук и воск.

«Чтобы получилось 7 баночек по 30 мл, необходимо взять 200 грамм нерафинированного масла, обжарить в нем две луковицы репчатого лука, а затем полученную смесь процедить. Далее в этом горячем жареном масле растопить одну свечку. Качественный воск найти не удалось, пришлось заказывать церковные свечки и использовать их», — рассказала Гульчачак Нургалиева «Татар-информу».

После того как полученный продукт остынет, его можно раскладывать по баночкам. К слову, учительница за счет собственных средств заказывает упаковку. Пока активистка подготовила для отправки 20 баночек крема, на подходе еще 25.

Гульчачак Нургалиева — пример для учеников, которые по зову сердца также присоединились к помощи бойцам. Правда, с горячим маслом детям работать нельзя, а вот раскладывать крем по баночкам, делать сухой душ и шить маскировочные халаты для наших военнослужащих можно. По ее словам, ученики помогают с большим рвением.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.

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