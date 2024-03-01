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Общество 1 марта 2024 12:42

Учительница из Казани победила в финале конкурса «Лидеры России»

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В Казани учительница русского языка и литературы лицея №185 Ксения Чеботарева победила в окружном финале конкурса «Лидеры России». Преподаватель попала в топ-300 руководителей страны и выиграла грант на обучение.

Финалистам нужно было решить задачи вместе с топ-менеджерами крупных корпораций России. Потом участники представляли свои проекты представителям власти и бизнеса. Команда Чеботаревой выступала перед руководством «Роскосмоса» и гендиректором «Независимой газеты» Константином Ремчуковым, пишет мэрия Казани.

Как рассказала победительница, она также занимается научной деятельностью в Институте развития образования Татарстана.

Ранее сообщалось, что уроженка Азнакаево в костюме ханши Сююмбике победила на «Мисс Европа».

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