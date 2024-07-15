Учитель из Казани: Вижу рост интереса к истории России у своих учеников

Видна тенденция к увеличению интереса школьников к истории своей страны. Особенно они тяготеют к XX веку и событиям Великой Отечественной войны. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказала учитель обществознания и истории МБОУ «Лицей 186 — Перспектива» Приволжского района Казани Наталья Броднева.

«Ребят, которые хотят изучать историю, с каждым годом становится все больше. Дети, когда приходят в пятый класс, очень ждут, когда мы начнем изучать историю XX века, в частности, Великой Отечественной войны. Очень часто приходится на уроках отвечать на их вопросы, которые они будут изучать только в старших классах», — отметила педагог.

Она считает, что патриотизм заложен в генах россиян, о чем говорят огромное количество исторических событий, когда народ в нашей стране сам вставал на защиту Отечества, не дожидаясь распоряжения или команды сверху.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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