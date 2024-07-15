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Учитель из Казани: Вижу рост интереса к истории России у своих учеников
Видна тенденция к увеличению интереса школьников к истории своей страны. Особенно они тяготеют к XX веку и событиям Великой Отечественной войны. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказала учитель обществознания и истории МБОУ «Лицей 186 — Перспектива» Приволжского района Казани Наталья Броднева.
«Ребят, которые хотят изучать историю, с каждым годом становится все больше. Дети, когда приходят в пятый класс, очень ждут, когда мы начнем изучать историю XX века, в частности, Великой Отечественной войны. Очень часто приходится на уроках отвечать на их вопросы, которые они будут изучать только в старших классах», — отметила педагог.
Она считает, что патриотизм заложен в генах россиян, о чем говорят огромное количество исторических событий, когда народ в нашей стране сам вставал на защиту Отечества, не дожидаясь распоряжения или команды сверху.
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