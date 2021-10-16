Учитель-года 2021: В телефоне моей дочери интернет отключен

Учитель английского языка казанской гимназии № 122 Мария Голованова, которая вошла в пятерку победителей конкурса «Учитель года России 2021» в «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым для «Татарстан24» рассказала, что у ее 10-летней дочери в телефоне интернет отключен, т.к. устройство нужно только, чтобы звонить.

«Моей дочке 10 лет, у нее телефон только для того, чтобы звонить, интернета нет. Интернетом она пользуется из дома в моем присутствии в учебных целях», — подчеркнула один из лучших педагогов страны.

Мотивировала она такие меры переизбытком негатива в соцсетях: «Контент соцсетей сегодня настолько не регулируется, что там больше негативной информации любого формата, любой формы. Это кладезь негатива, на мой взгляд».

Мария Голованова пояснила, что ребенок встречаясь с негативной информацией очень глубоко в нее погружается, т.к. не способен анализировать ее критически, все принимает на веру.

Кроме того, педагог предположила, что «Информационную гигиену» нужно прививать детям через просветительские проекты. «Может, должен быть какой-то специалист в школе, который будет отвечать за интернет-безопасность», — предположила Мария Голованова.