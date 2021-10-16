Учитель года-2021: Не боюсь потерять профессию из-за интереса к курсам английского в Сети

Учитель английского языка казанской гимназии № 122 Мария Голованова, которая вошла в пятерку победителей конкурса «Учитель года России 2021 в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан24» рассказала, что не чувствует угрозы для своей профессии из-за растущей популярности к курсам английского языка в интернете.

«Абсолютно не боюсь. Да, пандемия открыла огромные возможности для дистанционного общения с использованием информационных технологий. Сейчас курсы изучения языков в интернете находятся на первом месте по востребованности, но учителя в школе никто не заменит, никакой дистанционный формат, это никак не компенсирует живого общения в передаче знаний», — отметила Мария Голованова.

По ее мнению, изучать язык на уровне курсов в интернете можно, только при наличии определенной базы, которая закладывается в школе.

Также учитель года поделилась, что из-за конкурса, к сожалению, в последнее время у нее не было возможности углубленно погрузиться в свою работу именно учителя английского языка: «Я сейчас хочу вернуться к педагогике полноценно. Есть чувство недореализованности из-за того, что я последний год была занята конкурсом. Сначала у меня будет период реабилитации, а потом уже появятся какие-то новые планы».