Ученых Академии наук РТ попросили определить причины обмеления Яльчика

Чтобы установить причины обмеления озера Яльчик в Марий Эл минувшей осенью, сотрудники национального парка «Марий Чодра» обратились за помощью к ученым Академии наук Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела экологического просвещения и науки национального парка «Марий Чодра» Владилен Тойшев.

«Необходимо провести гидрогеологические исследования, исследования берегов. Нам нужен научный прогноз и обоснование, почему это произошло. Мы обратились к нашим друзьям из Института проблем экологии и недропользования, у которых есть современная лаборатория для исследований», – отметил он.

Тойшев пояснил, что, возможно, ученые Татарстана посоветуют, как следует бороться с разросшимися камышами и рогозом на озере.

«Один из видов борьбы – естественный. Возможно, нужно запустить белого амура и толстолобика, какие-то виды рыб, которые будут заниматься очищением от растительной заразы», – предположил сотрудник нацпарка «Марий Чодра».

Подробнее об обмелении Яльчика читайте в материале «Татар-информа».