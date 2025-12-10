Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

Излюбленное место отдыха казанцев – озеро Яльчик в Марий Эл – стремительно превращается в болото. Осенью местные жители заметили сильное обмеление водоема. Сотрудники нацпарка «Марий Чодра» бьют тревогу и обратились к ученым Академии наук РТ с просьбой провести гидрогеологическое исследование, чтобы установить причины происходящего.





Озера Большой и Малый Яльчик осенью заметно обмелели – вода отступила сразу на несколько метров, обнажив берега

Фото: страница «ВКонтакте» Национального парка «Марий Чодра»

«Яльчик частично постигла судьба Морского Глаза»

Озера Большой и Малый Яльчик осенью заметно обмелели – вода отступила сразу на несколько метров, обнажив берега. В соцсетях появились фотографии и видео с тревожными комментариями очевидцев, говорящих о возможной экологической катастрофе. Ситуацию на природном объекте изучили специалисты национального парка «Марий Чодра» и Министерства природных ресурсов Марий Эл.

«Идет процесс обмеления водных экосистем. Обмеление происходит не только на Большом и Малом Яльчике, но и на озерах Глухое, Мушан-Ер, Конан-Ер, Кичиер. По мнению специалистов, такие процессы имеют цикличность. Однако в этом году на Яльчике произошло очень сильное обмеление. В некоторых местах образовались перешейки, человек может пройти с одного берега на другой», – рассказал «Татар-информу» начальник отдела экологического просвещения и науки национального парка «Марий Чодра» Владилен Тойшев.

Он назвал природные и антропогенные причины случившегося. Во-первых, из-за глобального потепления климата в последние годы вода летом в озере прогревается больше обычного, что приводит к негативным последствиям.

«Температура воды повышается на два-три градуса, что вызывает бурное цветение. Происходит повсеместное обмеление водных и речных систем. Также продолжаются провально-карстовые процессы. Откуда мы знаем, что сейчас на дне Яльчика происходит, где-то в его глубинах? Там, может, какой-то новый карстовый провал образовался и вода ушла туда. К сожалению, Яльчик частично постигла судьба Морского Глаза», – сказал собеседник «Татар-информа».

Он пояснил, что все озера в национальном парке провально-карстового происхождения, их питают подземные воды. Из-за обильного разрастания и цветения водорослей летом на озерах «перекрываются их естественные источники возобновления – родники».

Во-вторых, озеро подвержено высокой антропогенной нагрузке. Каждое лето сюда приезжают тысячи отдыхающих – дикарями с палатками и на различные базы отдыха. Эти базы активно качают воду из подземных скважин для нужд отдыхающих.

«По берегам озера есть учреждения отдыха. Зарастание озерной системы происходит из-за попадания в воду синтетических моющих средств. Озеро зарастает водорослями и мелеет, превращается в болото. Если не принимать какие-то меры, то мы можем потерять Яльчик», – заметил Тойшев.

Озеро подвержено высокой антропогенной нагрузке. Каждое лето сюда приезжают тысячи отдыхающих – дикарями с палатками и на различные базы отдыха Фото: © «Татар-информ»

«Может образоваться большое болото, от которого будет идти запах»

Яльчик – одно из самых крупных озер в Марий Эл, его максимальная глубина составляет 36 метров, а площадь – 149 га. Это озеро уникальное, таких мало в России, утверждает собеседник «Татар-информа».

«Там уникальная флора и фауна, есть белая кувшинка, краснокнижные виды семейства орхидных. К примеру, пыльцеголовник красный, венерин башмачок, неоттианта клобучковая. Эти три вида занесены в Красную книгу России», – рассказал Владилен Тойшев.

По его словам, озеру сотни лет, а возможно, и гораздо больше. Природная жемчужина находится под угрозой исчезновения. Если не предпринимать никаких мер, возможна экологическая катастрофа.

«В перспективе здесь может образоваться большое болото, от которого будет идти запах, поскольку растения будут гнить. Отдыхающие разбегутся с баз. Это будет обыкновенное болото с лягушками, пиявками и утками», – отметил Тойшев.

Проблемой обмеления Яльчика обеспокоены члены регионального молодежного экологического движения Марий Эл «Розовый одуванчик».

Версии причин случившегося «Татар-информу» также назвал доцент кафедры «Природообустройство» Института строительства и архитектуры Поволжского государственного технологического университета (ПГТУ), председатель организации «Розовый одуванчик» Алексей Иванов.

«Наше сообщество считает, что причины (обмеления, – прим. Т-и) такие же, как у Морского Глаза. Во-первых, естественные – воды нашли выход в другие горизонты, может быть естественное колебания уровня, такое случается с озерами. Во-вторых, искусственные – бурение скважин», – сказал он.

«Раньше на Яльчике гнездились чомги, было много уток. Теперь их убежища с травостоем оказались на берегу, поэтому в будущем мест их обитания будет мало Фото: страница «ВКонтакте» Национального парка «Марий Чодра»

«Локальной экологической катастрофы не избежать»

В беседе с обозревателем «Татар-информа» старший научный сотрудник заповедника «Большая Кокшага» Геннадий Богданов рассказал о возможных последствиях обмеления Яльчика.

«На фауну это сильно не повлияет – наоборот, на илистых обнажениях весной и осенью могут оставаться кулики. Рыба всегда найдет места поглубже. Обнаженные участки могут зарасти рогозом, южным тростником, кустарниковыми ивами и травами. Потом при подъеме воды, а он будет через несколько лет, все это будет гнить под водой. Тогда локальной экологической катастрофы не избежать», – считает он.

По словам собеседника, в Волжском и Моркинском районах Марий Эл многие озера сильно обмелели. Особенно это заметно на неглубоких озерах, где вода за последние два-три года ушла от берегов до 10-15 метров.

«Раньше на Яльчике гнездились чомги, было много уток. Теперь их убежища с травостоем оказались на берегу, поэтому в будущем мест их обитания будет мало», – отметил Богданов.

Завкафедрой экологии, почвоведения и природопользования ПГТУ, председатель отделения Русского географического общества в Марий Эл Евгений Гончаров недавно побывал на Яльчике.

«На мелководье берег далеко отступил, местами до 10 метров. По моим оценкам, уровень воды понизился примерно на 50-70 сантиметров. Берег оголился, это выглядит очень впечатляюще, катастрофично», – заметил он.

По словам Гончарова, ситуация схожа с обмелением, случившимся в 2011 году. Тогда на Яльчике наблюдалась аналогичная картина.

«Была тоже малоснежная зима, а вторая половина лета выдалась очень засушливой», – сказал Гончаров.

Он также добавил, что озеро в основном питается за счет талых весенних вод, а летом – за счет дождей. В этом году вторая половина лета и начало осени были достаточно сухими. Проблемы наполнения озер затрагивают не только Яльчик, но и другие озера.

На мелководье берег далеко отступил, местами до 10 метров. По моим оценкам, уровень воды понизился примерно на 50-70 сантиметров Фото: страница «ВКонтакте» Национального парка «Марий Чодра»

«Нужно запустить белого амура и толстолобика»

Чтобы установить причины экологической проблемы, сотрудники национального парка «Марий Чодра» обратились за помощью к ученым Академии наук Татарстана.

«Необходимо провести гидрогеологические исследования, исследования берегов. Нам нужен научный прогноз и обоснование, почему это произошло. Мы обратились к нашим друзьям из Института проблем экологии и недропользования, у которых есть современная лаборатория для исследований», – отметил Владилен Тойшев.

Он пояснил, что, возможно, ученые Татарстана посоветуют, как нужно бороться с разросшимися камышами и рогозом на озере.

«Один из видов борьбы – естественный. Возможно, нужно запустить белого амура и толстолобика, какие-то виды рыб, которые будут заниматься очищением от растительной заразы», – предположил Тойшев.

Более 3 тысяч водоемов исчезли с карты Татарстана

Заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов подтвердил «Татар-информу», что к ученым Казани действительно обратились коллеги из национального парка «Марий Чодра» с просьбой о сотрудничестве, но пока есть только предварительные, устные договоренности.

«Озеро Яльчик питается как подземными, так и поверхностными водами, и его уровень может меняться в зависимости от количества осадков. Также оно имеет карстовое происхождение, и в нем могут быть карстовые провалы», – сказал Дмитрий Иванов.

Аналогичные проблемы есть и в Татарстане, потерявшим треть своих озер за последние полвека. Пятьдесят лет назад в регионе было около 9 тысяч озер. С тех пор более 3 тысяч водоемов исчезли с карты республики.

«Любое озеро может исчезнуть. Все озера, которые имеют смешанное питание – поверхностное и подземное, подвержены климатическим факторам. Крупные озера, такие как Ковалинское и Архирейское, более устойчивы благодаря мощному подземному питанию. Мелкие озера, особенно в Лаишевском районе, находятся под угрозой из-за застройки водоохранных зон», – подчеркнул Иванов.

По его словам, ситуация с озером Яльчик остается под наблюдением. Окончательные выводы о причинах его обмеления и необходимости гидрогеологических исследований будут сделаны после весеннего половодья в 2026 году.

«Чтобы точно понять причины, нужно смотреть в динамике, что будет происходить. Как минимум мы можем туда съездить, посмотреть на ситуацию и исходя из этого принять решение», – отметил ученый.

В заключение Дмитрий Иванов выразил надежду, что весной после половодья ситуация на Яльчике стабилизируется.