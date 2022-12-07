Ученый рассказал, при каких условиях проходит зимовка рыбы в Татарстане

В этом году зимовка рыбы в водоемах Татарстана в целом проходит при благоприятных условиях. Однако во второй половине зимы ситуация может измениться. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель руководителя Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Юрий Северов.

«По сравнению с прошлым годом уровень воды на Куйбышевском водохранилище выше на метр. Вода в осенний период опускалась медленно, и поэтому подводные обитатели спокойно спустились в зимовальные ямы. Кислородный режим воды пока тоже благоприятный», – сказал он.

Спикер отметил, что рыба – живой организм, который приспосабливается к погодным условиям. При морозах и ухудшении кислородного режима она будет перемещаться в более благоприятные места.

Лунки и майны на реках участники природоохранных акций «Рыбе быть!» из Татарстана обычно рубят во второй половине зимы на участках, где наблюдается дефицит кислорода. Это помогает улучшить газообмен. Таким образом, с поверхности воды удаляются скопившиеся газы, к примеру, метан.

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