«Станет доступной, как лещ и окунь»: когда стерлядь исключат из Красной книги Татарстана?

Акции по зарыблению рек и водоемов завершили в Татарстане. Последний выпуск мальков в Волгу прошел в конце ноября. Как изменился видовой состав рыбы, в каких районах стало больше краснокнижной стерляди и когда ее, наконец, разрешат ловить рыбакам – в материале «Татар-информа».

Организации в течение года восполняют ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам в результате добычи полезных ископаемых, строительства мостов, дорог и других видов деятельности Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

За год предприятия Татарстана выпустили в реки более 3 млн мальков

Как сообщили «Татар-информу» в Средневолжском управлении Федерального агентства по рыболовству, за год предприятия и организации Татарстана выпустили в реки и водоемы более 3 млн мальков стерляди, сазана и толстолобика. Это на 400-500 тыс. больше, чем годом ранее.

«Сезон выпуска водных биологических ресурсов в 2022 году подошел к концу, на территории Татарстана выпущено более 3 млн мальков стерляди, сазана и толстолобика. В 2021 году на территории региона было выпущено 2,7 млн. экземпляров водных биологических ресурсов», – сообщили специалисты отдела.

Организации в течение года восполняют ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам в результате добычи полезных ископаемых, строительства мостов, дорог и других видов деятельности. Заключительная акция по зарыблению в 2022 году прошла 29 ноября. Предприятием республики было выпущено 10,4 тыс. мальков толстолобика в Волгу. Выпуск молоди прошел у берега в месте, где река не успела затянуться льдом.

Ущерб, причиненный водным биоресурсам, предприятия компенсируют за счет собственных средств. Такие акции обычно начинаются с середины мая. В этому году организации выпустили мальков в Куйбышевское, Нижнекамское и Заинское водохранилища. Всего за год проведено более 70 подобных мероприятий.

Выпускаемые в воду мальки стерляди должны быть не меньше 3 г, сазана – не менее 20 г, толстолобика – не менее 25 г Фото: предоставлено Минэкологии РТ

Мальков предприятия закупают в рыбоводных хозяйствах Татарстана, таких как «Биосфера-фиш», «Кайбицкий рыбхоз», «Арский рыбхоз». Закупки производятся и в соседних регионах, в частности в Марий Эл, Саратовской и Московской областях.

«Выпускаемые в воду мальки стерляди должны быть не меньше 3 граммов, сазана – не менее 20 граммов, толстолобика – не менее 25 граммов», – уточнили в ведомстве.

Как сообщил замруководителя Средневолжского управления Федерального агентства по рыболовству Михаил Шинкарев, чтобы рыба прижилась в водоеме, температура воды должна быть не ниже четырех-пяти градусов. Важно, чтобы температура воды в водоеме и в емкости, в которой содержится молодь, была одинаковой.

«Зимой мы рыбу не выпускаем в водоемы, потому что неудобно к ним подъезжать, а еще нужно рубить лед. Осенью условия складываются более благоприятно, потому что вода чище, а летом из-за жары вода цветет», – пояснил Шинкарев.

Ученые ВНИРО ежегодно следят за состоянием популяций в Куйбышевском водохранилище. Они проводят контрольные мероприятия и определяют необходимые объемы для воспроизводства.

«Подана инициатива вывести стерлядь из Красной книги на территории Саратовского водохранилища, потому что ее популяция на протяжении нескольких лет увеличивается. У нас такие разговоры тоже ведутся. Представители науки говорят, что на протяжении нескольких десятилетий численность стерляди в республике, в том числе благодаря искусственному воспроизводству, увеличилась», – подчеркнул Шинкарев.

Важно, чтобы температура воды в водоеме и в емкости, в которой содержится молодь, была одинаковой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Численность стерляди растет на Каме и Вятке

Заместитель руководителя Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Юрий Северов подтвердил, что в последние годы на некоторых участках водоемов Татарстана отмечается восстановление численности стерляди. Такие явления наблюдаются в Мамадышском районе на Каме и Вятке, а также в Лаишевском районе на Каме. На Волге условия для размножения капризного краснокнижника менее благоприятные, потому что он любит песчано-гравийные косы.

«Популяция растет за счет искусственного воспроизводства, но говорить о том, что стерлядь можно выводить из Красной книги РТ, преждевременно. Если продолжать массовые выпуски молоди и ограничивать рыболовство, то мы сможем думать о ее выводе из Красной книги РТ через 8-15 лет. Такова продолжительность жизни стерляди», – сообщил он.

В качестве примера ученый также привел Саратовское водохранилище, где стерлядь была занесена в Красную книгу более десяти лет назад. В прошлом году представители региона подняли вопрос о вынесении этого вида из охраняемых. Аналогичные предпосылки складываются сейчас в Татарстане. В этом году многим рыболовам стерлядь попадалась на любительские снасти. В таком случае добросовестные рыбаки должны аккуратно вытащить крючок и отпустить добычу в воду.

Согласно данным Юрия Северова, в Ульяновской области и в Удмуртии разрешается промышленная добыча стерляди. В соседних регионах – Марий Эл, Чувашии и Кировской области – она занесена в Красные книги.

Популяция растет за счет искусственного воспроизводства, но говорить на сегодняшний день о том, что стерлядь можно выводить из Красной книги РТ, преждевременно Фото: предоставлено Минэкологией РТ

«В дальнейшем при достижении достаточных запасов стерляди можно будет смело говорить о ее выведении из Красной книги Татарстана. Также в Красную книгу занесены севрюга, белуга и осетр, но их вылов в нашем регионе не фиксируется, потому что рыбе мешают пройти из Каспия плотины», – добавил Северов.

По словам собеседника, стерлядь страдает, когда затрагиваются ее места обитания. К примеру, при добыче со дна песчано-гравийной смеси плавкранами и земснарядами. Сейчас в районе Нижнекамска строится мост через Каму, работы ведутся в традиционных местах обитания краснокнижника. Ученые уже подсчитали ущерб, который должен быть возмещен.

Нужно выпускать в реки более 8 млн мальков в год

Завкафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Казанского государственного энергетического университета, доктор биологических наук, профессор Марина Калайда проинформировала, что при строительстве Куйбышевского водохранилища ожидалось, что стерляди в нем будет порядка 2% в составе уловов.

«Меня в свое время попросили посчитать, какое количество стерляди нужно выпускать, чтобы ее можно было вывести из Красной книги. Оказалось, что надо ежегодно отпускать трехграммовую стерлядь в количестве более 8,6 млн экземпляров. Тогда через десять лет сможем начать ее ловить. Стерлядь в естественных условиях созревает достаточно долго – около 10 лет», – сказала она.

Марина Калайда: «В конечном счете мы хотим, чтобы стерляди было в Волге так много, чтобы мы смогли ее вылавливать и есть» Фото: kgeu.ru

Спикер пояснила, что того количества выпусков, которые сейчас ведутся в регионе, недостаточно для выведения стерляди из охраняемых видов, но достаточно для пополнения маточного поголовья в природе.

«В конечном счете мы хотим, чтобы стерляди было в Волге так много, чтобы мы смогли ее вылавливать и есть. Когда мы занимаемся выращиванием осетровых рыб, то уже через 2,5 года имеем особи весом порядка 2 кг. Таким образом, мы можем есть рыбу не через десять лет, а гораздо раньше. Поэтому задача выпуска не стоит так остро», – утверждает Марина Калайда.

Она считает, что рыбу для потребления нужно выращивать в искусственных условиях. Ответ на вопрос, как скоро выведут стерлядь из Красной книги, по мнению профессора КГЭУ, зависит от множества факторов: температурного режима, солености воды и других. Сейчас нужно думать о задачах воспроизводства рыбы, а не о ее вылове, считает Калайда.

Ринат Чиспияков: «Воспроизводством стерляди и выпуском мальков занимаются специализированные организации. Чтобы ее было действительно много, нужно много нерестилищ, чистая проточная вода» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Процедура вывода стерляди из Красной книги РТ может затянуться на год

Как пояснил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков, сама процедура вывода стерляди из Красной книги РТ может затянуться на год. Для этого должна собраться комиссия, принять решение, обосновать его и направить материалы в Минприроды на согласование.

При этом в ближайшие годы обилие стерляди в реках Татарстана собеседник «Татар-информа» не прогнозирует. Дело в том, что подходящих мест для ее обитания и нерестилищ в нашем регионе немного.

«Воспроизводством стерляди и выпуском мальков занимаются специализированные организации. Чтобы ее было действительно много, нужно много нерестилищ, чистая проточная вода, гравий. Нерестилища находятся в глубоких местах на Каме и Волге», – добавил Чиспияков.

Стерлядь, толстолобик, сазан: более 500 тысяч мальков рыбы выпустили в Нижнекамское и Куйбышевское водохранилища Фото: eco.tatarstan.ru

Ущерб за вылов краснокнижника оценивается в 4,5 тыс. рублей

По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, решение о включении стерляди в Красную книгу Татарстана было принято в 2013 году в связи с отрицательной динамикой численности. В конце 2017 года указом Кабмина РТ создали Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Нерестилище стерляди». Его общая площадь составляет 1,7 тыс. га. Он охватывает территории Агрызского, Елабужского, Лаишевского, Мамадышского, Менделеевского, Рыбно-Слободского, Тукаевского и Чистопольского районов.

На территории нерестилища запрещена любая деятельность, угрожающая существованию популяции стерляди, включая промышленное рыболовство. Допускаются любительское рыболовство и рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях. Разрешено судоходство в пределах судового хода и подхода к портам, отмечается в положении о заказнике.

Если стерлядь выведут из Красной книги РТ, то, по словам Юрия Северова, она станет таким же общедоступным видом, как лещ или окунь. Пока же ее добыча в промышленных масштабах, так же как и любительская рыбная ловля, запрещена. В настоящее время нарушитель за каждую выловленную особь должен возместить ущерб в размере 4,5 тыс. рублей. В этом году в республике было зафиксировано несколько случаев незаконной добычи краснокнижного вида. В частности, браконьеры были задержаны на Нижнекамском водохранилище, в районе ГЭС.

Если стерлядь выведут из Красной книги РТ, то, по словам Юрия Северова, она станет таким же общедоступным видом, как лещ или окунь Фото: eco.tatarstan.ru

В 2022 году условия для зимовки рыбы складываются благоприятно

По словам Юрия Северова, в этом году зимовка рыбы в водоемах Татарстана в целом проходит при благоприятных условиях. По сравнению с прошлым годом уровень воды на Куйбышевском водохранилище выше на метр. Вода в осенний период спускалась медленно, и поэтому подводные обитатели спокойно опустились в зимовальные ямы. Кислородный режим воды пока тоже благоприятный.

«Рыба – живой организм, который приспосабливается к погодным условиям. При морозах и ухудшении кислородного режима она будет перемещаться в более благоприятные места», – заметил Северов.

Лунки и майны на реках участники природоохранных акций «Рыбе – быть!» из Татарстана обычно рубят во второй половине зимы на участках, где наблюдается дефицит кислорода. Это помогает улучшить газообмен. Таким образом, с поверхности воды удаляются скопившиеся газы, к примеру метан.

Фото на анонсе: eco.tatarstan.ru