Ученый спрогнозировал, когда стерлядь выведут из Красной книги Татарстана

На некоторых участках водоемов Татарстана отмечается восстановление численности краснокнижной стерляди. Такие явления наблюдаются в Мамадышском районе, на Каме и Вятке, а также в Лаишевском районе, на Каме. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель руководителя Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Юрий Северов.

«Популяция растет за счет искусственного воспроизводства, но говорить на сегодняшний день о том, что стерлядь можно выводить из Красной книги Татарстана – преждевременно. Если продолжать такие же массовые выпуски молоди в ходе искусственного воспроизводства и ограничивать рыболовство, то мы сможем думать о ее выводе из Красной книги РТ через 8-15 лет. Такова продолжительность жизни стерляди», – сказал он.

В качестве примера ученый привел Саратовское водохранилище, где стерлядь была занесена в Красную книгу более десяти лет назад. В прошлом году представители региона подняли вопрос о вынесении этого вида из охраняемых. Аналогичные предпосылки складываются сейчас в Татарстане. В этом году многим рыболовам стерлядь попадалась на любительские снасти. В таком случае добросовестные рыбаки должны аккуратно вытащить крючок и отпустить добычу.

Подробнее о выводе стерляди из Красной книги Татарстана читайте в материале «Татар-информа».