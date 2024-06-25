Ученый ВНИРО рассказал, как прошел нерест на водоемах Татарстана

В этом году нерест на водоемах Татарстана прошел успешно. Установившаяся на длительное время жара способствовала развитию планктона, рыба получала богатую кормовую базу. Об этом «Татар-информу» сообщил ведущий научный сотрудник Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Юрий Северов.

«Сейчас подводятся предварительные итоги нереста. Начинаем определять видовой состав личинок рыб и их величину. Но в целом по ходу нереста мы считаем, что год оказался благополучным практически для всех видов», — заметил эксперт.

Собеседник агентства напомнил, что в прошлом году нерест в регионе был неэффективным. Тогда пострадали все виды рыб, которые нерестятся на растительности в прибрежной зоне. Это лещ, густера, щука, синец, карась. Более-менее успешно нерест прошел лишь у неприхотливых окуневых рыб и плотвы.

Подробнее об итогах нереста и уровне воды в Волге читайте в материале «Татар-информа» В Астрахань сбрасывают воды больше, чем просит Татарстан: летом Волга снова обмелеет?