В Астрахань сбрасывают воды больше, чем просит Татарстан: летом Волга снова обмелеет?

В настоящее время на Волжско-Камском каскаде завершился так называемый специальный попуск Фото: © ShinePhantom, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

«Уровень на Волге на 90 см больше по сравнению с 2023 годом»

В настоящее время на Волжско-Камском каскаде завершился так называемый специальный попуск. Сброс воды в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы – так описывает процедуру Росводресурсы. Проблема в том, что «большая вода» нужна и республике.

На последнем заседании межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада были установлены новые режимы работы Жигулевского гидроузла. Сбросные расходы были снижены на 7 тыс. – до 5,5-6 тыс. куб. м/с. При этом представители Татарстана предлагали понизить расходы до 10 июля до 5 тыс. куб. м/с.

«На 16 июня уровень Куйбышевского водохранилища в верхнем бьефе гидроузла составил 52,72 метра по БС (Балтийской системе высот), на гидропосту Верхний Услон – 52,74 м БС, что на 94 см больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Согласно прогнозной модели, уровень Куйбышевского водохранилища в ближайшее время будет стабильный с небольшой тенденцией к наполнению», – сообщили в Минэкологии Татарстана.

На запрос «Татар-информа» по прогнозу изменений уровня воды на Волге на конец июня и начало июля в Гидромете Татарстана отвечать не стали. Ограничились лишь оперативной информацией.

«Уровень воды, по данным гидропоста в селе Верхний Услон, 17 июня составил 52,74 м БС. За сутки уровень воды повысился на 0,2 см, что выше отметки прошлого года на эту дату на 90 см и выше среднемноголетних значений уровня воды на эту дату на 8 см», – сообщили в Гидромете Татарстана.

По данным ведомства, уровень воды на Нижнекамском водохранилище в Набережных Челнах 17 июня составил 63,37 м БС. За сутки он повысился на 33 см, что выше прошлогодней отметки на аналогичную дату на 10 см и выше средних многолетних значений на эту дату на 56 см.

Нормальный подпорный уровень (НПУ) Куйбышевского водохранилища составляет 53 м БС, в настоящее время он близок к этой отметке Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В июле начинается период низкой водности

В Минэкологии РТ напомнили, что нормальный подпорный уровень (НПУ) Куйбышевского водохранилища составляет 53 м БС, в настоящее время он близок к этой отметке.

«1 июля на водохранилище начинается летне-осенний меженный период – период низкой водности рек. По правилам использования водохранилища, к этой дате его необходимо наполнить до НПУ для последующего сезонного перераспределения водных ресурсов Волжско-Камского каскада водохранилищ», – рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

По мнению специалистов, пока в этом году на Волге гидрологическая ситуация складывается более благоприятно, чем годом ранее. Однако если бы предложения Татарстана были одобрены и сбросные расходы сократили до 5 тыс. куб. м/с, то Средняя Волга наполнилась бы до более высоких отметок. Тогда в период низкой водности мы бы меньше зависели от погодных условий и дождей.

«По прогнозной модели, водохранилище к 24 июня будет наполнено почти до отметок НПУ – 52,96 м БС. Однако стоит отметить, что изменение уровня водохранилища напрямую зависит от установленных режимов работы гидроузлов, а также температуры воздуха и количества осадков на всей территории Волжско-Камского каскада водохранилищ в летне-осенний период», – подчеркнули в Минэкологии Татарстана.

В прошлом году Волга местами обнажила дно в конце лета, а осенью уровень воды приблизился к критической отметке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вопрос сброса – ключевой»

В прошлом году Волга местами обнажила дно в конце лета, а осенью уровень воды приблизился к критической отметке. Ситуация была настолько острой, что Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разобраться в причинах случившегося. Вопрос обмеления Волги и Дона обсуждали в Госдуме России.

Тогда «Росприродресурсы» пояснили, что Волга «с начала 2000-х годов вошла в маловодную фазу», а в 2023 году ситуация усугубилась из-за климатических изменений — уменьшения осадков, повышения температур и сильных падений (на 3,5 метра) уровня Каспийского моря.

Между тем на заседании Госдумы в ноябре спикер парламента Вячеслав Володин отметил, что Волга – самая зарегулированная река.

«Вопрос сброса – ключевой. Весной сбрасывают воду в Волге, и икра после нереста остается на траве, на кустах, как итог – нет рыбы. Почему? Потому что сбросили раньше времени», – сказал он.

На протяжении всего прошлого года представители Татарстана выступали на заседаниях МРГ за снижение сбросных расходов. По данным Минэкологии РТ, в весенний период 2023 года регионы Нижней Волги и Росрыболовство требовали дальнейшего продолжения рыбохозяйственной полки (особый режим работы гидроузлов для благоприятных условий для нереста). В летний период поддержание уровня Нижней Волги отстаивали Минсельхоз РФ и Росморречфлот, а осенью сбросные расходы поддерживались для обеспечения работы водозаборов Нижней Волги.

Дмитрий Иванов: «Сбросы в любом случае будут продолжаться, потому что есть боковая приточность. Кроме того, нужно вырабатывать электроэнергию» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Видимо, в Астрахани не хватает воды»

Не повторится ли ситуация с обмелением Волги в Татарстане к концу лета?

Замдиректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов считает, что сейчас делать прогнозы на конец лета сложно. Все зависит от количества осадков и от решений, которые будут приняты в дальнейшем.

«Сбросы в любом случае будут продолжаться, потому что есть боковая приточность. Кроме того, нужно вырабатывать электроэнергию. Видимо, расчеты Татарстана были максимально желательными. Но мы видим только ситуацию в республике, а Росводресурсы видят ее шире, по всей Волге. Видимо, в Астрахани не хватает воды», – сказал он.

Ученый заметил, что в последние годы меняется климат, он становится теплее. Поэтому мы стали реже видеть великую русскую реку полноводной.

«Сейчас условия изменились. Изменился характер стоков в Каспий, растет средняя температура, перераспределяются осадки в течение года. Наверное, мы приспособимся ко всем этим факторам», – считает Владимир Иванов.

Он добавил, что, несмотря на то что в прошлом году Волга обмелела и кое-где возникли проблемы из-за дефицита воды, водохранилище все же не достигло критической отметки. Этого не должно случиться и в этом году.

«Не думаю, что мы достигнем критической – 49-й отметки в ближайшие десять лет. Думаю, что все административные решения будут направлены на это», – выразил надежду собеседник «Татар-информа».

Дефицит воды, безусловно, это отрицательный фактор для экономики, развития туризма и судоходствав Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Идеального результата в части регулирования водохранилища мы не получим»

Однако дефицит воды, безусловно, это отрицательный фактор для экономики, развития туризма и судоходства.

«Мы должны быть готовы к экономическому ущербу, который вызывается природными факторами», – заметил Дмитрий Иванов.

По его словам, водохранилище выполняет важную регулирующую функцию.

«Мы можем что-то спрогнозировать, но регулировать мы, к сожалению, вряд ли сможем в полной мере. Идеального результата в части регулирования уровня нашего водохранилища мы не получим, потому что оно является центральным звеном Волжско-Камского каскада», – напомнил спикер.

Владимир Иванов сообщил, что в результате падения уровня Куйбышевского водохранилища обычно обнажаются мелководья, которые занимают примерно 20% его площади. Мелководья в засушливые годы к концу лета страдают и обсыхают. Страдают и приустьевые участки рек – Казанки, Свияги, Меши и Шишмы на Каме, которые оказались в подпоре. Те, что выше, колебаний уровня воды на водохранилище не ощущают, отметил собеседник.

«Все равно кто-то будет страдать – если не мы, то Астрахань, а если не Астрахань, то мы», – подытожил представитель Академии наук РТ.

Однако если обмеление Волги все же опять случится, то качество питьевой воды в регионе пострадать не должно, считает спикер. Также не пострадает и воспроизводство рыбы, которая отнерестилась. Между тем регулярные обмеления – серьезный удар для всей речной экосистемы. К примеру, в 2010 году Казанка из-за сильной засухи сильно обмелела и очень долго восстанавливались.

«Все, что можно сделать для предотвращения такой ситуации, нужно сделать. Такие ситуации в принципе возможны ежегодно», – заключил Иванов.

«Сейчас подводятся предварительные итоги нереста. Начинаем определять видовой состав личинок рыб и их величину» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нерест прошел благополучно практически для всех видов рыбы»

Ведущий научный сотрудник Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Юрий Северов заметил, что сейчас мы переживаем неблагоприятные погодные условия – засуху, высокие испарения, на водохранилище сброс воды при этом немного выше нормы. Но с учетом накопленного объема воды в целом этот сброс не даст серьезных негативных последствий в этом году, считает он.

«Мы в своей зоне ответственности – по водным биоресурсам – не прогнозируем негативных явлений. Да, лето жаркое, но бывают ливни, идет боковой приток из рек. Возможно, уровень упадет до 52-й отметки или немного ниже. Но в целом основные мелководья не пострадают. Наши исследования, которые будут проведены в середине июля, покажут состояние нагула молоди, и мы будем думать об осеннем этапе ее жизненного цикла», – сообщил Северов.

По данным специалиста, жара способствует развитию планктона, рыба получает богатую кормовую базу. При таких условиях она будет хорошо нагуливаться.

«Сейчас подводятся предварительные итоги нереста. Начинаем определять видовой состав личинок рыб и их величину. Но в целом по ходу нереста мы считаем, что год оказался благополучным практически для всех видов», – подчеркнул Юрий Северов.

Спикер напомнил, что в прошлом году нерест в нашем регионе был неэффективным. Тогда пострадали все виды рыб, которые нерестятся на растительности в прибрежной зоне. Это лещ, густера, щука, синец, карась. Более-менее успешно нерест прошел лишь у неприхотливых окуневых рыб и плотвы.

«Летом 2023 года водохранилище не смогло набрать воду. Летний нагул был неблагоприятным. Это, конечно, сказалось на запасе водных биоресурсов. Но мы думаем, что он будет нивелирован высокими поколениями прошлых лет. В целом запас за счет одного поколения сильно не просядет», – пояснил эксперт.

Собеседник «Татар-информа» также отметил, что подводные обитатели вынуждены адаптироваться к складывающимся условиям.

«Рыба адаптируется к меняющимся условиям, как собаки, которые научились переходить дорогу по пешеходному переходу», – сказал Юрий Северов.

Однако и он считает, что если ситуация с обмелением Волги и других рек будет повторяться регулярно, то экосистеме понадобится длительное время для восстановления. Ведь донные сообщества – моллюски и черви восстанавливаются по три-четыре года. А они служат потенциальной кормовой базой для рыб, подчеркнул собеседник.