Ученый сообщил о гибели краснокнижных растений из-за жары в Казани

В ходе учета краснокнижных растений, проведенного в этом году экоактивистами и биологами в Казани, отмечается сокращение числа некоторых видов из-за продолжительной жары и засухи. Об этом «Татар-информу» сообщил кандидат технических наук, биолог, заместитель председателя совета Всероссийского общества охраны природы в РТ Сергей Мухачев.

«Это лето, как и два предыдущих, выдалось очень жарким. В те два года еще и уровень воды был низким. Растения в основном растут на берегах у воды, они почти все засохли. Наиболее пострадала сальвиния плавающая — реликтовый папоротник. Из 105 тыс. экземпляров осталось лишь 5,5 тыс. Пальчатокоренник мясокрасный на острове полностью исчез, под Торфяным остались единичные экземпляры», \ — поясни л он.

Большая группа этого редкого и необычайно красивого растения росла на территории Русско-Немецкой Швейцарии, но и там почти всё высохло. Из 35 экземпляров уцелела лишь половина. Численность касатика сибирского сократилась почти в два раза.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Из-за засухи в этом году ситуация с краснокнижными растениями, по мнению Мухачева, еще более усугубится. Ведь многие из них не цвели и не дадут семян.

Подробнее о редких растениях читайте в материале «Татар-информа» Лесные орхидеи и ручные белки: казанцам открыли экокрасоты Русско-Немецкой Швейцарии.