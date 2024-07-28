Лесные орхидеи и ручные белки: казанцам открыли экокрасоты Русско-Немецкой Швейцарии

Пройти по экомаршруту в Русско-Немецкой Швейцарии можно благодаря установленным инфостендам и табличкам с навигацией

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Навигация привлечет новые потоки туристов»

Пройти по экомаршруту и насладиться природными красотами Русско-Немецкой Швейцарии (РНШ) в Казани теперь можно благодаря установленным инфостендам и табличкам с навигацией. Они рассказывают о достопримечательностях места, его ценности и помогают сориентироваться на территории более 320 га. Уникальные природные ландшафты, не затронутые застройкой, сохранились на берегу Казанки почти в центре города.

«За последние четыре года большое число казанцев узнало о достопримечательностях этой природной территории, сюда увеличился поток людей. Появилось много информации в соцсетях. Но люди приходят и попадают в ступор – они попадают в лес, в котором можно увязнуть в распутицу и даже заблудиться», – сообщил экоактивист, член Всероссийского общества охраны природы в РТ, основатель сообщества «Защита Казанской Швейцарии» Тимур Ескараев.

На громадной природной территории есть немало интересных мест: загадочный тоннель, купель, бетонный арт-объект с изображением женщины, который расписал уличный художник Дамир Бозик Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На громадной природной территории есть немало интересных мест: загадочный тоннель, «неутолимый» родник, называемый так из-за высокой минерализации, купель, бетонный арт-объект с изображением женщины, который расписал уличный художник Дамир Бозик, Черный ручей и Солдатский пляж, где когда-то удил рыбу брат Владимира Ульянова Дмитрий… Но найти все это новичкам не всегда удается.

Так возникла идея изготовить информационные знаки с навигацией. Активисты смастерили их своими руками из природных материалов. Кроме того, установлены таблички, напоминающие о запрете оставлять мусор, разжигать костры и заезжать на охраняемую территорию на авто и мототранспорте.

«Дирекция парков и скверов занимается Стратегией развития Казанки с 2021 года. Мы понимаем, что есть запрос на защиту природы, активацию территорий в черте города на маршруте от Голубых озер до Волги. Русско-Немецкая Швейцария – ключевая территория. Мы познакомились с сообществом активистов, которые очень бережно относятся к ней», – рассказала «Татар-информу» куратор набережных Казанки «Дирекции парков и скверов» Асия Гиззатуллина.

Установлены таблички, напоминающие о запрете оставлять мусор, разжигать костры и заезжать на охраняемую территорию на авто- и мототранспорте Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конечно, активисты опасаются, что экомаршрут привлечет новые потоки людей на охраняемые территории. Несознательные сограждане могут вытоптать редкие растения и оставить за собой горы мусора. Кроме того, некоторые нарушают правила поведения на ООПТ. Однако защитники природы надеются, что благодаря экопросвещению казанцы встанут на защиту природы от возможной застройки в будущем.

Природный парк носит статус особо охраняемой природной территории: водно-болотные угодья, краснокнижные растения, лес, заливные луга и стоянки древних людей.

Это лето, как и два предыдущих, выдалось очень жарким. Растения в основном растут на берегах у воды, они почти все засохли. Жизнеспособными остались только те, которые растут ближе к реке или к ручьям Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Жара и засуха губят реликтовые папоротники и касатик»

С 2019 года активисты добились увеличения охранной зоны этой уникальной территории почти в 11 раз. Этого удалось достичь благодаря учету редких краснокнижных растений и животных, который добровольцы-экологи проводят каждый год по берегам Казанки. Все данные они исправно передают в Госкомитет РТ по биоресурсам.

Здесь ведется мониторинг таких редких видов, как тайник яйцевидный, ужовник обыкновенный, дремлик широколистный, пальчатокоренник мясо-красный, который еще называют лесной орхидеей, ирис аировидный, смородина колосистая, ирис сибирский, сальвиния плавающая. Но глобальное потепление и засуха прошлых лет негативно влияют на краснокнижные растения.

«Это лето, как и два предыдущих, выдалось очень жарким. В те два года еще и уровень воды был низким. Растения в основном растут на берегах у воды, они почти все засохли. Жизнеспособными остались только те, которые растут ближе к реке или к ручьям. Наиболее пострадала сальвиния плавающая – реликтовый папоротник: из 105 тыс. экземпляров осталось лишь 5,5 тыс. Пальчатокоренник мясо-красный на острове полностью исчез, под Торфяным остались единичные экземпляры», – сообщил «Татар-информу» биолог, зампредседателя совета Всероссийского общества охраны природы в РТ Сергей Мухачев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большая группа этого редкого и необычайно красивого растения росла на территории РНШ, но и там почти все высохло. Из 35 экземпляров уцелела лишь половина. Популяция касатика сибирского под островом Торфяным сократилась почти в два раза. Виной тому два процесса – во-первых, нехватка влаги, а во-вторых, при высыхании заболоченные участки захватывают шиповник и осина, которые создают тень и вытесняют луговые растения. А еще корни редких растений иногда подъедает лесной хомяк.

«Лесной хомяк в прошлом году сожрал две грядки касатика сибирского», – отметил Мухачев.

Речь идет о хомяке карбыше, который промышлял не только в садоводствах РНШ, но и неподалеку от Казанки, на территории питомника редких видов растений.

Из-за засухи в этом году ситуация с краснокнижными растениями, по мнению Мухачева, еще больше усугубится. Ведь многие из них не цвели и не дадут семян. Кроме того, на реликтовый папоротник оказывают негативное влияние дорожные реагенты, которые ветер приносит сюда каждую зиму с моста «Миллениум».

Кроме редких растений тут произрастает борщевик Сосновского, попадание сока которого на кожу человека чревато сильными ожогами. Вредоносный сорняк быстро разрастается, вытесняя другие виды.

Антон Бортяков рассказал, какие виды животных и птиц обитают в РНШ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Лис погиб, отравившись ядом»

Биолог, член Всероссийского общества охраны природы в РТ Антон Бортяков рассказал, какие виды животных и птиц обитают в РНШ.

«Это, конечно, серая ворона, которая встречается чаще других птиц. Также здесь часто встречаются большие синицы, многого дроздов-рябинников, зябликов, славок, горехвосток», – отметил он.

Это обычные виды, которые часто можно увидеть в парках города. А еще здесь можно услышать соловьиную трель. Бывает пролетом орлан-белохвост, встречается серая цапля и другие водные птицы, которые здесь гнездятся и выводят потомство. Из животных обитают белки, которые берут корм прямо с рук, встречаются зайцы, до недавнего времени жила лисица.

«В последние четыре года здесь жил крупный самец лисы. Он был хозяином этой территории, ловил мышей, оставлял свои метки, которые бесили местных собак, частенько подъедал объедки за туристами. Он был яркого окраса и даже не боялся людей. Иной раз подходил к рыбакам, чтобы поинтересоваться, нет ли у них лишней рыбки», – рассказал Бортяков.

Этот лис погиб страшной смертью, отравившись мышами, которых ранее потравили местные дачники. Мыши, ослабленные ядом, появились на поверхности снега и стали легкой добычей для сов и лис. Доза яда, которую хищное животное получило вместе с добытой пищей, не убила сразу, но сделала его жизнь невыносимой.

«Мы нашли полуживого лиса у моста “Миллениум”. Показали ветеринару, но было слишком поздно. Отвезли на отдаленный участок, где он и умер», – вспоминает Бортяков.

Раньше это место называли Скотскими горами

По словам Антона, раньше эти места называли Скотскими горами. Дело в том, что в XVIII-XIX веках данная территория была сельскохозяйственной окраиной Казани.

«Казанская психиатрическая больница была построена в XVIII веке, и от нее шло заселение окружающей территории. Данная территория застраивалась в конце XIX – начале XX века. Именно тогда произошла смена названия», – утверждает Антон Бортяков.

Дачные домики на этих холмах строила профессура университета с немецкими, бельгийскими и австрийскими фамилиями Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но все же почему это место получило название «Русско-Немецкая Швейцария»? Оказывается, раньше на этих самых холмах дачные домики строила профессура Казанского университета с немецкими, бельгийскими и австрийскими фамилиями.

«Местные жители называли их немцами без разбора. В то же время появились карточки – фототипии, которые распространялись по почте. Швейцария на них была представлена картинками с предгорьем Альп, домиками и коровами на лугах. Местные жители узнавали на этих фото свои родные просторы. Люди говорили, что у них есть такая же “Швейцария”. И действительно, “Швейцарии” появились в Саратове, Перми, Ижевске, Самаре, Нижнем Новгороде и Казани, они “осели” на картах того времени», – продолжил рассказ Бортяков.

По словам Антона, это место носит историческую ценность. В былые времена здесь стояло древнейшее городище. Княжий холм, который находится у входа в РНШ со стороны ул. Бари Галеева, является археологическим памятником сразу двух культур – Ананьинской и Азелинской.

«Мы находимся в действительно уникальном месте. Горы и овраги, которые мы здесь видим – остатки того ландшафта, который существовал на протяжении всей Казанки в прошлые века. До Второй мировой войны здесь были болота, но потом было принято решение осушить их и благоустроить берег. Для этого посадили тополя, которые теперь уже старые и требуют замены. Здесь исторически росли береза, сосна, липа, черемуха», – добавил Сергей Мухачев.

Исторически здесь росли дубовые леса, которые вырубили еще до Первой мировой войны. До нашего времени сохранились и артефакты, часть которых была показана участникам экскурсии Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Из-за поджогов тополиного пуха страдают обитатели леса

По его словам, исторически здесь росли и дубовые леса, которые вырубили еще до Первой мировой войны. А еще до нашего времени сохранились артефакты, часть которых была показана участникам экскурсии.

«Это эпоха каменных орудий, VII-III века до нашей эры. Любой археолог скажет, что это эпоха железа, но дело в том, что в наших краях достаточно мало источников железной руды. По этой причине каменный век у нас “задержался” надолго. Железа и бронза были настолько редкими и дорогими, что люди продолжали использовать в хозяйстве вот такие наконечники для разделки мяса и рыбы», – пояснил Антон Бортяков, вынимая из рюкзака старинные предметы.

Он показал каменные орудия древних людей – наконечники копий и ножей, скребки из доломита. Эти артефакты не являются уникальными и поэтому используются лишь в образовательных целях. Все это было найдено активистами на территории современной РНШ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напоследок организаторы экскурсии затронули проблемную тему. Активистов беспокоят нелегальные свалки мусора и пожары, которые вспыхивают здесь регулярно в начале лета.

«Во время пушения тополя и ив здесь периодически случаются пожары. Это могут быть пожары из-за неосторожного обращения с огнем и поджоги. К сожалению, поджоги здесь случаются регулярно. Часть из них мы связываем с попытками уничтожить лес, чтобы снять с него статус ООПТ для последующей застройки», – заметил Бортяков.

В результате таких пожаров выгорают луга и опушки леса, страдают их обитатели – насекомые и мелкие грызуны. Отголоски пожаров – обгоревшие стволы тополей, к сожалению, встречаются в самых разных местах.