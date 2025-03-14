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Общество 14 марта 2025 15:50

Ученый рассказал о последствиях зарастания Голубых озер тиной

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Ученый рассказал о последствиях зарастания Голубых озер тиной
Фото: © «Татар-информ»

Из-за высокой рекреационной нагрузки на протяжении последних десяти лет дно Голубых озер в Казани активно покрывается нитчатыми водорослями. Это приводит к угнетению редких представителей флоры. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель директора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ, доктор географических наук Дмитрий Иванов.

«Говоря об уникальности озер, нельзя не отметить о существовании в них популяций трех видов плоских червей – планарий. Молочно-белая планария занесена в Красную книгу Татарстана и на территории республики встречается лишь в этих водоемах», – указал собеседник агентства на особенности фауны озер.

Из-за низких температур и высокого содержания солей рыба в озерах не водится. Но зато здесь представлены редчайшие представители региональной флоры: водоросль хара противоположная и листостебельный мох фонтиналис противопожарный, занесенные в Красную книгу. Именно они страдают из-за зарастания дна нитчатой водорослью – спирогирой или тиной. Летом нитями спирогиры покрыты как открытые участки дна, так и заросли фонтиналиса и хары, что приводит к угнетению их роста.

Экологические исследования особо охраняемой природной территории «Голубые озера» были начаты в 2024 году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Подробнее о них читайте в материале «Татар-информа».

#Экология #голубые озера #Академия наук РТ
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