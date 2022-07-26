Ученый рассказал, когда заболеваемость Covid-19 в России выйдет на пик

Россия достигнет пика этой волны заболеваемости Covid-19 приблизительно через месяц. Об этом со ссылкой на вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна сообщает РИА Новости.

По данным оперштаба, только за предыдущие семь дней заболеваемость в стране увеличилась сразу на 48,9%. Альтштейн подчеркнул, что подобный прирост числа больных отмечается во многих странах мира.

«Он (вариант „омикрона“ BA.5) дал подъем по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться», — заявил он.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с изданием заявил, что скачок заболеваемости, отмечаемый по стране, уже стал новой волной Covid-19. Тем не менее это уже «хвост» пандемии, который не столько опасен для человека, как предыдущие волны.