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Ру Тат
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Здоровье
25 июля 2022  15:24

За неделю в России почти на 50% выросла заболеваемость Covid-19

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За прошедшую неделю в России почти наполовину повысилась заболеваемость коронавирусной инфекцией — 48,9%. Тем не менее, сообщает федеральный оперштаб, количество госпитализаций с Covid-19 за это время уменьшилось на 5,3%.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на специалистов, число заболевших выросло в 70 регионах, а пациентов, попавших в больницы, — в 29 субъектах.

Так, за прошедшие сутки по стране заболел 6 571 человек, днем ранее это число достигало 7 523. Число летальных исходов накануне составило 34, выздоровели 4 234 человека. 

В Татарстане, напомним, за воскресенье подтвердилось 42 новых случая Covid-19.

#коронавирус #статистика
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