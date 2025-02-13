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Общество 13 февраля 2025 18:54

Ученый предупредил о скудных запасах воды в снеге, что может сказаться на Волге

В этом году зима была малоснежной, уровень запасов воды в снеге составляет 62–64%, что сопоставимо с 2009 годом. Это может оказать негативное влияние на наполнение Волги.

конференция

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Об этом сообщил сегодня начальник Информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К. А.Тимирязева Сергей Беднарук на научно-практической конференции в Казани.

«На сегодняшний день запасы влаги по бассейну составляют всего 62% по данным Гидромета, а по нашим оценкам – 64%. Немного меньше запасы были только в 2009 году, но там были другие условия, и водность была другая», – сказал он.

По расчетам Беднарука, если Куйбышевское водохранилище и дальше не будет срабатываться, то наберет еще 20 –30 сантиметров.

«Но это не спасет. По сценарным расчетам, по погодным условиям последних 20 лет средняя величина притока получилась около 140 кубокилометров. В 2015 году приток составил менее 100 кубокилометров, минимальный был в 1972 или в 1975 году – 98,5 кубокилометра», – заметил он.

Влияние сброса воды из водохранилищ на Волге на экологическую обстановку и биоресурсы региона обсудили сегодня участники научно-практической конференции в Минэкологии РТ.

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#Экология #Минэкологии РТ #Александр Шадриков #Волга
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