Экологи попросили Росгидромет открыть доступ к оперативным данным гидропостов на Волге

С мая 2024 года Росгидромет закрыл общий доступ к оперативным данным по уровням и притокам воды с гидропостов Волжско-Камского каскада, которые необходимы для комплекса моделирования.

Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на научно-практической конференции в Казани.

«К сожалению, с мая 2024 года Росгидромет запретил получать доступ к данным гидропостов. Мы ни раз выходили с инициативой, чтобы нам его открыли. Обращались в Росгидромет по данному вопросу, предлагают закупать данные на платной основе. Я не понимаю позицию Росгидромета. Эти данные должны быть общедоступными», — сказал он.

Шадриков также сообщил, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова разработан программный комплекс «Гидрокаскад». Благодаря ресурсу у республики появилась возможность прогнозировать изменения уровней водохранилищ при заданном режиме сбросных расходов гидроузлов. Комплекс «Гидрокаскад» активно используют в своей работе на безвозмездной основе ведомства Татарстана.