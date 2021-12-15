Ученый оценил риски одновременного заражения штаммами «дельта» и «омикрон»

Человек может заразиться сразу двумя штаммами коронавирусной инфекции, однако вероятность подобного все же достаточно мала. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

«Вероятность заражения человека одновременно двумя штаммами коронавируса, конечно, существует, но это достаточно редкие события. Разные мутации вируса поражают по-разному те или иные органы человека», — подчеркнул специалист.

Ранее главный медицинский эксперт компании Moderna Пол Бертон сообщил, что можно одновременно заразиться и «омикроном», и дельта-штаммом коронавируса. По его словам, это может стать толчком к дальнейшему развитию мутаций Covid-19.

Как накануне сообщили в ВОЗ, омикрон-штамм зарегистрирован уже в 77 странах мира, 16 случаев подтверждены в России.