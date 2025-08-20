news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 16:43

Ученый объяснил рост численности пауков-ос в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

Вспышка численности пауков-ос, иначе – аргиоп Брюнниха (Argiope bruennichi), в Татарстане является регулярным явлением, за которым последует уменьшение популяции. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев, сообщает ГТРК «Татарстан».

«Года с высокой численностью сменяются годами с более низкой численностью. Наверное, в следующие года он будет более редко встречаться. Обычно так бывает, согласно биологическим закономерностям. Вспышка, она, как правило, <…> потом сменяется снижением численности, поэтому – да, это наш обычный вид, но в этом году его больше, чем обычно», – пояснил исследователь.

Пришедшие в среднюю полосу России с юга благодаря аномально высоким температурам пауки-осы к нынешнему моменту плотно встроились в экосистему Татарстана (впервые оно было зафиксировано в регионе в 2003 году).

Это паукообразное атакует человека, только если почувствует опасность. В случае укуса необходимо обработать рану и принять антигистаминные препараты, а при ухудшении самочувствия –срочно обратиться к врачу. У аллергиков укус паука-осы может вызвать сильную реакцию вплоть до анафилактического шока.

Несмотря на это, по словам Шулаева, для людей паук-оса, «в общем-то, не опасен». «Хотя, действительно, является ядовитым, но тут таких случаев – ни смертельных, ни госпитализаций, в общем-то, не было», – уточнил он.

Телеканал не рекомендует дачникам убивать замеченных ими пауков-ос. Дело в том, что они питаются насекомыми, уничтожающими посевы.

читайте также
Зоолог КФУ прокомментировал распространение пауков-ос по Татарстану
#пауки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025