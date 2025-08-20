Ученый объяснил рост численности пауков-ос в Татарстане

Вспышка численности пауков-ос, иначе – аргиоп Брюнниха (Argiope bruennichi), в Татарстане является регулярным явлением, за которым последует уменьшение популяции. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев, сообщает ГТРК «Татарстан».

«Года с высокой численностью сменяются годами с более низкой численностью. Наверное, в следующие года он будет более редко встречаться. Обычно так бывает, согласно биологическим закономерностям. Вспышка, она, как правило, <…> потом сменяется снижением численности, поэтому – да, это наш обычный вид, но в этом году его больше, чем обычно», – пояснил исследователь.

Пришедшие в среднюю полосу России с юга благодаря аномально высоким температурам пауки-осы к нынешнему моменту плотно встроились в экосистему Татарстана (впервые оно было зафиксировано в регионе в 2003 году).

Это паукообразное атакует человека, только если почувствует опасность. В случае укуса необходимо обработать рану и принять антигистаминные препараты, а при ухудшении самочувствия –срочно обратиться к врачу. У аллергиков укус паука-осы может вызвать сильную реакцию вплоть до анафилактического шока.

Несмотря на это, по словам Шулаева, для людей паук-оса, «в общем-то, не опасен». «Хотя, действительно, является ядовитым, но тут таких случаев – ни смертельных, ни госпитализаций, в общем-то, не было», – уточнил он.

Телеканал не рекомендует дачникам убивать замеченных ими пауков-ос. Дело в том, что они питаются насекомыми, уничтожающими посевы.