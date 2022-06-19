Ученый объяснил, почему увеличилось число смерчей в Татарстане

В Татарстане, как и по всей России, выросла повторяемость таких опасных природных явлений, как смерчи. О причинах этого в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» с Эрнестом Хайруллиным рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

«Повторяемость опасных явлений действительно возрастает, происходит это практически на всей территории нашей страны. Главная причина — в отсутствии фиксирующих средств. Были необходимые условия, и эти явления возникали — просто они не были зафиксированы», — объяснил ученый.

При этом Аухадеев добавил, что темпы потепления в России в полтора раза выше, чем по всему земному шару. По его оценке, за 200 лет наблюдений такие темпы не фиксировались никогда.

Кроме того, метеоролог упомянул также геофизические причины и причины, связанные с деятельностью человека. «<…> вспышки на солнце, изменение угла [наклона земной оси] и так далее, но в то же время это — не единственная причина. Эти процессы происходят [в том числе] потому, что у нас активно развивается промышленность», — заметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что климатологи Казанского федерального университета ждут жару вопреки прогнозам.