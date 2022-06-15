«Ожидаются циклоны и воздействие Арктики»: ученые Татарстана ждут жару вопреки прогнозам

Гидрометцентр России дал прогноз от том, что июль в Поволжье будет холоднее многолетних значений. Но климатологи Казанского университета не согласны с этим и приводят свои доводы. О том какой будет погода в Татарстане до конца лета и каким будет урождай, эксперты рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Какой будет погода в Татарстане до конца лета и каким будет урождай, рассказали эксперты на пресс-конференции Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Летом бывают такие неприятности, как грозы, град, ливни, шквалы»

В своем выступлени профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев, напомнил, погода в летнюю пору имеет неустойчивый характер и июнь не является исключением. Лето начинается тогда, когда среднесуточная температура переходит через отметку в 15 градусов.

«В прошлом году лето в Казани началось 9 мая, а в этом году оно пришло позже на 20 дней - 30 мая. Теплая пора обычно заканчивается 20 сентября, когда среднесуточная температура переходит через 10 градусов. В среднем в Казани лето длится четыре месяца», - отметил он.

В летний период по температурным характеристикам погода более устойчивая, чем зимой. Если взять отрезок наблюдений за погодой с 1976 по 2021 годы, то в летний период температура на территории России растет.

«В последние годы в нашей стране наблюдается потепление климата. В ПФО испытывают дефицит осадков юго-восточные районы, а у нас в весенний и зимний период наблюдается их увеличение, но в летний период – нет. Хорошо это или плохо для сельского хозяйства? Наверное, не очень», - добавил профессор КФУ.

Юрий Переведенцев: «В прошлом году лето в Казани началось 9 мая, а в этом году оно пришло позже на 20 дней - 30 мая» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для летнего сезона характерна нестабильность. Какие главные неприятности могут быть летом? Безусловно, это засуха. Татарстанцы отлично помнят засуху 2010 года. Оказывается, погода имеет цикличность, каждый четвертый год на территории республики бывает засушливым, когда температура выше 25 градусов и бывает недобор осадков.

«Засуха бывает, когда на нашей территории господствует антициклон. Если у нас засуха, то в Сибири и Западной Европе бывают дожди. А сейчас в Сибири и в Западной Европе стоит антициклон. В мае у нас была холодная погода, потому что был заток холодного воздуха с Арктики. Поэтому почти целый месяц температура была низкой, а осадки выпали выше нормы», - напомнил Переведенцев.

Среднемесячная температура в мае была ниже климатической нормы на 3,5 градуса Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Из-за холодов не прогрелась вода для купания, зато комары имели низкую активность»

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев также отметил аномально холодную погоду в мае.

«Среднемесячная температура в мае была ниже климатической нормы на 3,5 градуса. В этом году за 5,5 месяцев всего выпало 330 мл осадков при норме 160 мм. 18 мая суточная сумма осадков достигла значения в 28 мм, это не абсолютный рекорд, но достаточно редкое событие, которое наблюдалось в 1983 году», - проинформировал Аухадеев.

Тимур Аухадеев отметил, что 20 градусов температура воды составит, скорее всего, не ранее второй декады июля Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Май хоть и выдался аномально-холодным, но все же запомнился жителям Казани одним позитивным моментом. Комары из-за холодов имели низкую активность. Аномальный холод не мог не сказаться и на купальном сезоне.

«Считается, что комфортно купаться при температуре воды в 20 градусов и выше. В настоящее время на Куйбышевском водохранилище около Казани температура воды составляет 15 градусов при климатической норме для этого периода в 17,5 градусов. Климатическую норму в 20 градусов температура воды обычно достигает к 21 июня. Такую температуру воды следует ожидать во второй декаде июля», - предупредил спикер КФУ.

«Будем надеяться, что в июле температурный фон будет повышенным»

По словам Юрия Переведенцева, сейчас в центре Тихого океана вода имеет пониженную температуру. Это приводит к засухе в Латинской Америке, в Австралии идут дожди, а в Атлантике - шторма и тайфуны. Отголоски доходят и до нас. Тем не менее, последние семь лет в России были самыми теплыми в истории метеонаблюдений. Какой же будет погода этим летом?

Согласно долгосрочному прогнозу, июль на нашей территории должен быть прохладным Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Согласно долгосрочному прогнозу, июль на нашей территории должен быть прохладным. Июль – макушка лета, когда самая высокая среднемесячная температура достигает 20 градусов. Однако в 2010 году она в Казани достигала 28 градусов.

«Гидромет дает прогноз на июль ниже климатической нормы. Могу усомниться в этом прогнозе, поскольку ожидаются частые циклоны с северо-запада и воздействие Арктики. Но у нас это уже было в мае, поэтому это вряд ли повторится в июле. Будем надеяться, что температурный фон будет повышенным», - сказал Переведенцев.

По прогнозу, в августе среднемесячная температура в Казани составит порядка 18 градусов, за месяц выпадет около 50-60 мм осадков. В сентябре будет тепло, месяц обещает быть сухим.

Однако в ближайшую декаду температурный фон в столице Татарстана будет на два-три градуса выше климатической нормы. Чем обусловлена такая погода?

«В период с четверга на пятницу ожидается период прохождения атмосферного фронта» Фото: © «Татар-информ»

«Сегодня-завтра будет жарко. Главный «возмутитель» находится на северо-западе, где Карелия, Архангельская область. Там находится циклон и главный осадки будут там. У нас будет тепло, а затем с четверга на пятницу, а также в субботу и воскресенье температуры ожидаются ниже климатической нормы, возможны осадки. В период с четверга на пятницу ожидается период прохождения атмосферного фронта», - предупредил Переведенцев.

Спикер вспомнил летние аномалии. Оказывается, 8 августа 1949 года в Казани за день выпало около 80 мм осадков, а это значительно больше, чем месячная норма. Еще есть народная примета: на Ильин день – 2 августа обычно бывают грозы. В 90% случаев эта примета работает. В этом году в Казани грозы начались еще в мае.

«Этот год особенный, мы такие осадки ранней весной всегда ждали»

Действительный член Академии наук РТ, доктор сельскохозяйственных наук Марсель Тагиров сообщил, что на урожай влияют тепло и свет в течение всего вегетационного периода, также важно питание растений.

«Этот год особенный, мы такие осадки ранней весной всегда ждали. В этом году были благоприятные осадки, местами излишние. Я считаю, что то, что выпадает в мае и июне, лишним не бывает. Осадки работают на урожай», - сказал он.

Марсель Тагиров: «Я считаю, что то, что выпадает в мае и июне, лишним не бывает. Осадки работают на урожай» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Спикер напомнил, что ПФО объединяет 16 регионов, Татарстан находится в середине, в Среднем Поволжье.

«У нас континентальный климат, бывают дожди, сильные ветра или теплая погода. Период кущения наших посевов продолжается в среднем 14-16 дней, за этот период растения должны получать осадки и питательные элементы на 35-40 %. От кущения до колошения они должны получать 40-45%, а на остальные периоды остается 10%. Наши растения на протяжении всех периодов требуют питание и влагу. Если этих факторов не будет, мы потеряем урожай. В этом году у растений была прекрасная возможность для развития корневой системы», - пояснил Тагиров.

Эксперт сообщил, что в мае был обработан рапс против вредителей. При переходе от зимы к весне значительных перепадов температур не было, переход был мягким. Таким образом, в этом году погодные условия благоприятно сказались на развитии озимых культур. Такие же возможности получили и яровые культуры.

«Урожай до конца на сегодня оценить невозможно, он зависит от многих факторов. По расчету практиков, по созреванию растений мы опаздываем на 15 дней из-за холодного лета, продолжительных дождей и недостатка солнечных дней в мае. Картофель хорошо растет при температуре до 15-17 градусов. Соя теплолюбива, в этом году такие культуры по росту отстают примерно на три недели», - добавил Тагиров.

Картофель хорошо растет при температуре до 15-17 градусов Фото: © Эльвира Мубаракшина

Многолетние травы и кормовые посевы тоже отстали по фазам, сейчас с приходом теплых дней они догоняют отставание по росту. Однако для формирования нормального, а местами рекордного урожая в этом году есть все возможности, подчеркнул спикер.

По его словам, активная вегетация в Татарстане обычно завершается 18 сентября. Семенами регион обеспечен, минеральное питание есть, сейчас ведется уход за посевами и работа с вредителями. В этом году у растений возможны вирусные болезни, им требуются микроудобрения. Сельхозтруженики своевременно дают необходимую растениям корневую и листовую подкормку.

Напоследок Юрий Переведенцев сообщил, что ученые КФУ совместно с коллегами из Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии в Обнинске выиграли грант Российского научного фонда. У коллег из Обнинска есть модель «Климат-почва-урожай», куда входят сотни компонентов. Таким образом, за посевами Татарстана впервые будут вестись наблюдения из космоса благодаря инновационной модели.

В ближайшие дни в Татарстане пройдут кратковременные дожди и грозы Фото: © «Татар-информ»

В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

По прогнозу Гидромета РТ, 16 июня в Татарстане будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный, при грозе сильный порывами до 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.

17 июня по республике сохранится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный умеренный, при грозе сильный порывами до 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, а максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне 20-25 градусов.