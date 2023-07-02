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Ученый назвал еще одну причину взрыва на батискафе «Титан»
Взрыв на «Титане» мог произойти из-за микротрещин на корпусе батискафа. Таким мнением с изданием The Independent поделился доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс.
По его словам, такие трещины образовывались при каждом погружении. В результате удлиненная конструкция и постоянные нагрузки на корпус могли привести к взрыву.
«Каждый раз, когда батискаф спускался к „Титанику“, образовывались крошечные трещины. Они становились небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — цитирует ученого РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что композитные материалы очень прочные, однако и они выходят из строя. Причем иначе, чем обычные.
Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Рома подтвердил, что удлиненная форма батискафа могла увеличить внешнее давление на лодку.
Напомним, трагедия произошла 18 июня. Тогда батискаф пропал при очередном спуске к «Титанику», на его борту находилось пять человек. Позднее обломки были обнаружены в 200 метрах от «Титаника», что говорит о мощном взрыве, произошедшем на борту.
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