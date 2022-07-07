Ученый Марий Эл предсказал судьбу обмелевшего Морского Глаза

В этом году Республика Марий Эл потеряла одну из природных жемчужин – озеро Морской Глаз. Это место пользовалось особой популярностью у туристов из Татарстана. На естественное восстановление озера может потребоваться 10-15 лет, а при неблагоприятном стечении обстоятельств вода не вернется. Об этом «Татар-информу» сообщил старший научный сотрудник заповедника «Большая Кокшага» Геннадий Богданов.

«Все надеялись, что с приходом весны озеро вновь заполнится водой. Больших надежд, что озеро вновь восстановится, у меня никогда не было. Тем более на фотографиях и видео было видно, что идут оползневые процессы, на дне по краям видны были кучи сползшего грунта, да и глубина значительно сократилась. В лучшем случае, думал я, что озеро на одну треть заполнится за три-четыре года, но уже глубина будет не такая большая», - написал он в соцсети.

На этой неделе сотрудник заповедника побывал на месте карстового провала. Он заметил, что из нескольких родников, ранее стекавших в озеро, остался лишь один крупный. Этот родник создает шум падающей воды и способствует эрозионному процессу. Вода родника, стекающего с северной стороны, еле доходит до дна котлована. Остальные родники едва смачивают стенки провала и исчезают в толще рыхлого грунта. На сделанных Геннадием Богдановым фотографиях видно, что ранее привлекавшее внимание туристов зеленоватая вода сейчас находится на самом дне провала.

«Чтобы озеро вновь восстановилось, нужен одновременный взброс большого объема воды, которая вместе с глиной, мелкой щебенкой и мергелем закупорит все поры в грунте на дне воронки. Так примерно происходит, когда мы заливаем фундамент под дом. Где взять такой объем? Родник не даст, дожди тоже. Надежда на снеговую воду, но и та не смогла в эту весну ничего сделать», - поделился своим мнением биолог в беседе с корреспондентом «Татар-информ».

Он отметил, что сейчас, несмотря на засуху, вода появилась на днище рва. Однако ее глубина достигает лишь 0,5 метра.

«С нашими засушливыми годами, когда родники еле текут, чтобы озеро наполнилось, нужно очень и очень много времени. Если вложить деньги и привезти бетон, машин так десять и оборудование, для аккуратного спуска бетона и промышленные вибраторы для бетона, то, думаю, можно закупорить дно, и лет через пять вновь появится озеро», - подытожил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что уникальное по красоте озеро Морской Глаз в Марий Эл в феврале ушло на 12 метров в глубь земли, напугав местных жителей грохотом разбитого льда. А с лета уровень воды упал на 32,5 метра.