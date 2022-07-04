Профессор КФУ: Вопреки прогнозам июль в Казани будет жарким

Гидрометцентр России скорректировал предварительный прогноз погоды на июль в Казани. Ранее предполагалось, что среднемесячная температура во второй летний месяц в нашем городе будет ниже климатической нормы, однако в новой версии прогноза говорится, что месяц будет жарким.

«Среднемесячная температура в июне в Казани была на один градус прохладнее нормы. За месяц выпало 25 мм осадков вместо 60 мм. Май тоже был холодным, поэтому я предполагал, что такая же ситуация в июле вряд ли повторится, и оказался прав. Прогноз был скорректирован. Согласно скорректированному прогнозу среднемесячная температура в июле в Казани будет на один градус выше нормы», – сообщил «Татар-информу» профессор КФУ Юрий Переведенцев.

По новому прогнозу Гидромета осадки в Казани ожидаются в пределах нормы. В норме среднемесячная температура воздуха в столице Татарстана во второй летний месяц составляет 20,2 градуса, а норма осадков соответствует 67 мм. Однако осадки в этом месяце чаще носят ливневый характер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие дни в Татарстан придет жаркая погода – днем столбики термометров будут показывать более 30 градусов.