Ученый КФУ: В октябре на Казань обрушилось рекордное количество осадков за 21 год

Минувший октябрь был аномально-теплым и щедрым на осадки, по которым зафиксирован рекорд за 21 год. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

«За месяц выпало много осадков – 87 мм, что в полтора раза выше нормы. Только за минувшие выходные на город обрушилось 17 мм осадков», – сказал он.

Спикер отметил, что в былые годы город заливало еще больше. Так, в 1989 году в октябре в Казани выпало более 140 мм осадков, в 1997 году – 118 мм. Ровно десять лет назад – в 2012 году выпало 86,5 мм осадков.

«В этом году с учетом выпавших осадков за последний день месяца мы точно перекрыли значение 2012 года. Получается, что октябрь был таким богатым на осадки впервые за прошедший 21 год», – заключил Аухадеев.

Подробнее о погоде в ноябре и в предстоящую зиму читайте в материале «Татар-информа».