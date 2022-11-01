«Снежная каша и гололедица»: ученые КФУ дали прогноз погоды на ноябрь и зиму

Юрий Переведенцев: «На этой неделе дневные температуры будут слабоположительными, а ночные – слабоотрицательными, близкими к нулю» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Температура в ближайшую декаду будет на один градус выше климатической нормы»

По словам профессора КФУ, доктора географических наук Юрия Переведенцева, сейчас столица Татарстана находится под влиянием глубокого и обширного циклона, который занял всю Европейскую часть России. Он пришел с Северной Атлантики. В ближайшие дни циклоническая активность продолжится, значительных понижений температур не ожидается.

«На этой неделе дневные температуры будут слабоположительными, а ночные – слабоотрицательными, близкими к нулю. На дорогах местами возможна гололедица. Из-за циклонической активности всю неделю ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура в ближайшую декаду будет на один градус выше климатической нормы», – проинформировал он.

«На дорогах местами возможна гололедица. Из-за циклонической активности всю неделю ожидаются осадки в виде дождя и снега» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спикер КФУ отметил, что характер погоды будет неустойчивым. И это обстоятельство должно послужить сигналом для автомобилистов, что пора переходить на зимнюю резину.

Многолетние данные метеостанции «Казань-университет» показывают, что среднемесячная температура в ноябре в нашем городе составляет -2,7 градуса, а осадки – 53 мм.

По климатическим меркам переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону отрицательной происходит с 31 октября на 1 ноября. По многолетним климатическим меркам постоянный снежный покров ложится в Казани в период с 19 по 21 ноября, когда среднесуточная температура переходит через отметку в минус 5 градусов. Период с 1 ноября называется предзимьем.

Роман Вильфанд: «Температура в ноябре – марте в нашем регионе будет в пределах климатической нормы, но за исключением декабря. Первый зимний месяц ожидается холодным» Фото: meteoinfo.ru

Декабрь ожидается холодным

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая зима, по предварительным расчетам, в России ожидается холоднее предыдущей. Однако, по прогнозу Гидромета РФ на начавшийся отопительный период, температура в ноябре – марте в нашем регионе будет в пределах климатической нормы, но за исключением декабря. Первый зимний месяц ожидается холодным.

«По данным метеостанции „Казань-университет“, в октябре в Казани среднемесячная температура должна быть на уровне 4,2 градуса, а осадки – на уровне 50 мм. За первую неделю на город уже обрушилась треть месячной нормы осадков», – отметил Юрий Переведенцев.

Следует учитывать, что метеостанция КФУ находится в центре города, где обычно всегда теплее, чем на окраинах. По данным метеостанции «Казань-опорная», находящейся в Приволжском районе, среднемесячная норма температуры в октябре составляет 5,3 градуса, а количество осадков – 53 мм.

В декабре среднемесячная температура в Казани составляет -7,9 градуса, а количество осадков – 50 мм. В январе среднемесячная температура бывает на уровне -10 градусов, а осадки выпадают в районе 46 мм, в феврале аналогичные показатели составляют 9,7 градуса со знаком минус и 37 мм, а в марте -3,3 градуса и 38 мм соответственно.

Экстремальные холода возможны, но, скорее всего, они будут кратковременными, считает Переведенцев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Действительно, глобальное потепление климата оказывает воздействие на наш регион»

По прогнозу Гидромета РФ, раннего прихода зимы в этом году в Казани, скорее всего, не будет. Первая декада на климатических картах выкрашена в розовый цвет. Какой будет погода во вторую декаду месяца в нашем городе, пока точно не известно.

«Зима есть зима, поэтому в предстоящий период возможны волны холода и волны тепла. Будет тепло, если на нас будет работать Атлантика, а холода придут под воздействием Арктики», – заметил Переведенцев.

Спикер КФУ отметил тенденцию роста температур в зимний период на протяжении последнего ряда лет. В результате сокращается длительность отопительного периода.

«Если взять временной период начиная с 70-х годов, то у нас отопительный период постепенно сокращается на один-два дня за десятилетие. Сумма положительных температур возрастает. Экстремально холодных зим мы просто не отмечаем. Действительно, глобальное потепление климата оказывает воздействие на наш регион», – подчеркнул профессор КФУ.

Спикер также отметил увеличение вегетационного периода. Экстремальные холода возможны, но, скорее всего, они будут кратковременными, считает Переведенцев.

Тимур Аухадеев: «Октябрь был таким богатым на осадки впервые за прошедший 21 год» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В октябре на Казань обрушилось рекордное количество осадков

Чем запомнился минувший октябрь в Казани? Оказывается, он был аномально теплым. За месяц выпало много осадков – 87 мм, что в полтора раза выше нормы.

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев уточнил, что за минувшие выходные на Казань обрушилось 17 мм осадков. Однако в былые годы город в октябре заливало еще больше.

«В 1989 году в октябре в Казани выпало более 140 мм осадков, в 1997 году – 118 мм. Ровно десять лет назад – в 2012 году выпало 86,5 мм осадков. В этом году мы точно перекрыли это значение, с учетом выпавших осадков за последний день месяца. Получается, что октябрь был таким богатым на осадки впервые за прошедший 21 год», – сказал он.

«Самым снежным за последнее время был 2010 год, когда к Новому году выпало 60 см снега. К концу зимы снежный покров тогда достиг 105 см» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Три года назад дефицит снега восполнил новогодний снегопад

Спикер КФУ отметил, что за последние шесть лет к началу ноября в Казани снежного покрова не было.

«В этот день снежный покров был сформирован в 2016 году, его высота тогда достигала 4 см. Возможно, в это сложно поверить, но в далеком 1991 году в этот день было 25 см снега, и он не растаял, стал постоянным снежным покровом», – проинформировал Тимур Аухадеев.

Малоснежными были начала зим в Казани в 2019 году, когда на 9 декабря высота снежного покрова достигала лишь 3 см, и в 2015-м – на эту дату было 2 см снега. В 2008 году снежный покров появился только 16 декабря. Мало снега было и в 2019 году, когда высота снежного покрова достигала всего 3-5 см на 9 декабря. Однако к Новому году ситуация изменилась в лучшую сторону. Благодаря обильному снегопаду 31 декабря снежный покров поднялся до 12 см.

«Самым снежным за последнее время был 2010 год, когда к Новому году выпало 60 см снега. К концу зимы снежный покров тогда достиг 105 см», – добавил Аухадеев.

«Временами прогнозируется снег, мокрый снег, 2 ноября местами сильный. На дорогах ожидаются гололедица и снежная каша» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшие дни ожидаются снег и гололедица

По данным Гидромета РТ, 31 октября наш регион находился в зоне холодного атмосферного фронта северного циклона. В ряде районов прошли осадки в виде мокрого снега, в восточных районах – в виде дождя и мороси.

«В период с 1 по 3 ноября погодные условия в наших районах будут формироваться под влиянием тыловой части циклона. Временами прогнозируется снег, мокрый снег, 2 ноября местами сильный. В отдельных районах ожидаются сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду и кратковременные метели. Температуры воздуха прогнозируются ночью 0...-4 градуса, днем 0...+3. На дорогах ожидаются гололедица и снежная каша», – сказано в сообщении ведомства.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 4 и 5 ноября, с отходом циклона дальше на восток и с ростом атмосферного давления осадки будут отмечаться лишь местами. Температурный фон ночью составит 0...-5, а днем 0...+3 градуса. На дорогах возможна гололедица.

Наступление метеорологической зимы будет отложено на одну-две недели Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В Центральной России снег ляжет с наступлением календарной зимы»

Согласно данным центра «Фобос», несмотря на прохладный старт ноября, заключительный месяц осени в Центральной России окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату. Во всех декадах ожидается положительное отклонение температуры от нормы. И только на стыке ноября и декабря показатели термометров вернутся в свое климатическое русло.

Наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, которое, как правило, происходит 10 ноября, будет отложено на одну-две недели. При этом прогнозируется дефицит осадков – недобор может составить от 10 до 30% от всего месячного лимита небесной влаги, сообщают Метеовести.

В целом ноябрь в Центральной России прогнозируется относительно теплым и сухим. Устойчивый снежный покров ляжет с наступлением календарной зимы.