Ученый КФУ рассказал об аномалиях осеннего перелета птиц

Из-за аномального тепла этой осенью перелетные птицы не торопятся в теплые края. До ноября в Татарстане задержались славки, чеглоки, орланы-белохвосты, бакланы и чомги. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Птицы улетают в теплые края в три эшелона, в зависимости от климатических факторов. Первый эшелон пернатых отправился на зимовку еще летом, стрижи и иволги улетели в августе. Улетели в положенный срок, не потому, что им холодно, а от голода. Птицам не хватает корма, это связано с продолжительностью светового дня. Основная масса пернатых улетает во втором эшелоне, который затянулся до сих пор», – сообщил он.

На днях ему пришло сообщение о том, что казанцы заметили летящих в небе журавлей. Эти птицы должны были улететь еще в октябре. Уже прошла первая декада ноября, а вторая волна отлета всё еще продолжается.

«Всё из-за того, что достаточно теплая осень, иногда днем температуры поднимались до +10 градусов, даже проснулись некоторые насекомые», – пояснил Рахимов.

Вторым эшелоном обычно улетают пернатые, которые питаются насекомыми. Татарстан уже покинули горихвостки, мухоловки, ласточки. Однако многие птицы задержались на длительный срок.

