«Все еще летают орлан-белохвост и баклан»: ученый об аномальном поведении птиц в ноябре

Из-за аномально теплой осени перелетные птицы не торопятся покидать наши края. В ноябре в Татарстане встречаются славки, чеглоки, орланы-белохвосты и чомги. В парках между тем уже замечены первые зимние гости. Как потепление климата меняет поведение пернатых, рассказал завкафедрой Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.





Орлан-белохвост – крупный хищник, который в последние годы сильно задерживается в наших краях, а иногда и вовсе остается на зимовку

Фото: elabuga-rt.ru

«Над озером Кабан заметил орлана-белохвоста»

По данным Ильгизара Рахимова, птицы улетают в теплые края в три эшелона, в зависимости от климатических факторов. Первый эшелон пернатых отправился на зимовку еще летом – стрижи и иволги улетели в августе.

«Улетели в положенный срок, не потому, что им холодно, а от голода. Птицам не хватает корма, это связано с продолжительностью светового дня. А основная масса пернатых улетает во втором эшелоне, который затянулся до сих пор», – рассказал «Татар-информу» орнитолог.

На днях ему пришло сообщение о том, что казанцы заметили летящих в небе журавлей. Эти птицы должны были улететь еще в октябре. Уже прошла первая декада ноября, а вторая волна отлета все еще продолжается.

«Все из-за того, что стоит достаточно теплая осень, температуры днем иногда поднимались до плюс 10 градусов. Даже проснулись некоторые насекомые», – пояснил Рахимов.

Вторым эшелоном обычно улетают птицы, которые питаются как раз насекомыми. Улетели горихвостки, мухоловки, ласточки. Они сейчас не смогли бы найти достаточное количество корма. Однако многие птицы задержались на длительный срок.

«В ноябре, как правило, мы уже не видим славок. Это кустарниковые серые птички небольших размеров, питающиеся насекомыми и ягодами. На днях я видел их в сквере. Некоторые хищники тоже стараются улететь до наступления морозов. В этом году хищные птицы все еще на месте. Буквально в конце прошлой неделе ехал на машине и над озером Кабан заметил орлана-белохвоста», – рассказал Ильгизар Рахимов.

Орлан-белохвост – крупный хищник, который в последние годы сильно задерживается в наших краях, а иногда и вовсе остается на зимовку. Эти птицы не любят больших компаний и промышляют в поисках корма на свалках.

Ильгизар Рахимов: «Все из-за того, что стоит достаточно теплая осень, температуры днем иногда поднимались до плюс 10 градусов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«На Казанке до сих пор летают бакланы»

«На днях видел сокола-чеглока. Он тоже должен был давно улететь, но до сих пор здесь. На Казанке все еще летают бакланы. Это южные птицы, которые уже должны были откочевать. Чайки давно должны были улететь, но кормятся до сих пор на открытых водоемах и свалках», – продолжил рассказ ученый.

Грачи в предыдущие годы к этому времени тоже улетали. Орнитолог отметил, что не удивится, если большинство их останется в наших краях, ведь зимы в последние годы стали мягкими.

Сейчас остаются на зимовку не только утки-кряквы, но и хохлатая чернеть. Они у нас зимуют тысячами. Как ни странно, но до сих пор можно увидеть чомгу на Кабане. Лебеди тоже еще не улетели, для них пока еще достаточно тепло.

Третьим эшелоном улетают растительноядные птицы. Последними наши края покидают водоплавающие, но многие утки остаются на зиму.

«Только в прошлом году зимовали 2 тысячи уток, а примерно 10 лет назад зимовали всего несколько десятков, они перелетали с озера Кабан на другие водоемы», – заметил Рахимов.

«Свиристели живут далеко на севере, в Сибири. Обычно прилетают зимовать, когда наступают холода. А они уже прилетели в наши края» Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

«Для свиристелей здесь курортные условия»

По словам преподавателя КФУ, в конце прошлой недели одна из его студенток увидела в Казани свиристелей. Эти птицы питаются плодами рябины.

«Они живут далеко на севере, в Сибири. Обычно прилетают зимовать, когда наступают холода. А они уже прилетели в наши края. Сейчас для свиристелей здесь курортные условия в плане температуры и корма. Раз они прилетели, значит, на севере уже наступила зима, наш регион для них – теплые края», – сообщил орнитолог.

Вслед за свиристелями обычно прилетают снегири, чечетки, пуночки, подорожники, а из более крупных видов – белая сова.

По словам Рахимова, из-за аномального тепла нашу территорию в последнее время охотно осваивают южные виды – бакланы и белые цапли. Первые представляют угрозу местной фауне.

«Проблему создает большой баклан. Птица южная, на днях видел ее над Казанкой. Это активный рыбоед, крайне нежелательный для нашего региона. Уже были жалобы от рыбаков на то, что бакланы активно поедают рыбу в прудовых хозяйствах республики и наносят тем самым колоссальный ущерб. Как бороться, пока не знаем. Стрелять их нельзя, они не входят в группу охотничьих. Сейчас исследуем этот вопрос. Надеюсь, что будут рекомендации, как быть дальше с бакланами», – сказал Ильгизар Рахимов.

Еще два года назад в республике были замечены огари, которых также называют красными утками. А в этом году птицы дали потомство.

«Это говорит о том, что новый вид входит в нашу фауну. Красные утки станут украшением наших водоемов», – считает Рахимов.

Еще два года назад в республике были замечены огари, которых также называют красными утками. А в этом году птицы дали потомство Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

«У птиц очень хорошая память, они запоминают звездную карту»

Направляясь на зимовку, пернатые, вопреки стереотипу, вовсе не летят строго на юг.

«Наши птицы улетают в теплые края, я не говорю «на юг», это ошибочное представление из сказок и литературных произведений. На самом деле большинство птиц нашего региона летит в юго-западном и юго-восточном направлениях, а некоторые – прямо на запад или на восток. Птицы улетают туда, где для них более благоприятный климат», – пояснил казанский орнитолог.

Пернатые преодолевают громадные расстояния, пролетают тысячи километров. Во время миграций отдыхают на водоемах, набираются сил и продолжают свой путь. Как они не сбиваются с маршрута? Оказывается, на этот счет существует несколько теорий. Считается, что птицы ориентируются по каким-то природным объектам – к примеру, летят вдоль реки.

«Географические ориентиры сложились на протяжении многих лет. Иногда ориентиром могут служить звезды, особенно при перелете ночью или в сумерки. У птиц очень хорошая память, они запоминают звездную карту. А еще исследования показывают, что у птиц есть свой внутренний магнит, который находится в головном мозге и работает как маленький компас. Пернатые чувствуют магнитные поля Земли», – отметил Ильгизар Рахимов.

«Птицы умирают не от холода, их температура тела выше 40 градусов, а от голода и истощения» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ни одна утка, поев хлеба, еще не умерла»

Напоследок он сообщил, что в холодный период людям стоит подкармливать синичек, воробьев и голубей.

«Я сторонник того, что птиц подкармливать нужно. Зима – суровый период, и мы можем помочь им выжить в непростые дни. Птицы умирают не от холода, их температура тела выше 40 градусов, а от голода и истощения», – сказал Рахимов.

По его словам, синицы – весьма полезный вид, встречающийся в лесах, садах и парках. Они гнездятся рядом с человеком и нуждаются в подкормке. Особенно эти мелкие птички с желтой грудкой любят сырые семена подсолнуха и кусочки сала. Сало для них – большая радость. Напоследок орнитолог КФУ развенчал миф о кормлении уток хлебом.

«Мне часто задают вопрос: можно ли кормить уток хлебом? Кто-то пустил в интернете байку, что утки, наевшись хлеба, умирают. Ни одна утка, поев хлеба, еще не умерла», – заключил Рахимов.