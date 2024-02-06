«Мы такого 13 лет не видели»: когда прекратится снежный апокалипсис в Татарстане

Коммунальные службы Татарстана не успели почистить все дороги и дворы после январских снегопадов, как республику вновь накрыл снежный апокалипсис

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Татарстан опять находится под влиянием Северной Атлантики»

Коммунальные службы Татарстана не успели почистить все дороги и дворы после январских снегопадов, как республику вновь накрыл снежный апокалипсис. По данным разных метеослужб, только сегодня днем в Казани местами выпало от 8 до 12,5 мм снега.

МЧС Татарстана предупреждает жителей региона о сильном ветре (до 18 метров в секунду) и снеге, метели и гололедице, плохой видимости на дорогах (до 500 метров) и заносах.

Метеорологи утверждают, что это не самый сильный снегопад за эту зиму и такие «сюрпризы» циклоны могут преподносить еще до конца марта.

«Мы опять находимся под влиянием Северной Атлантики. Огромный циклон вместе со своими атмосферными фронтами принес аномальное тепло и обильные снегопады в Татарстан. Такая погода сейчас наблюдается на всей Европейской территории России. Северный Кавказ и Сочи затапливает, а у нас хотя бы идет не дождь, а снег», — сообщил «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Юрий Переведенцев: «Со следующей недели придет новая порция теплого воздуха с Атлантики и возможен снег» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За шесть дней февраля в Казани выпало 19 мм осадков при месячной норме 36 мм.

По данным спикера КФУ, снежный циклон сейчас постепенно смещается на Восток. В последующие дни осадки прекратятся и заметно похолодает, в ночные часы в конце недели столбики термометров в Казани опустятся до 22-23 градусов мороза.

«В тыловой части циклона откроется арктическое вторжение, поэтому температурный фон к концу недели будет ниже климатической нормы. Но со следующей недели придет новая порция теплого воздуха с Атлантики и возможен снег», — предупредил Переведенцев.

«Таких снежных зим у нас не было с 2011 года»

Собеседник «Татар-информа» напомнил, что, по предварительному прогнозу Гидромета России, среднемесячная температура февраля должна была быть немного выше нормы, а осадки — в пределах нормы. Однако не прошло и недели, а город уже принял более половины месячной нормы снега.

«Таких снежных зим у нас не было с 2011 года, 13 лет мы такого снега не видели. Эта зима, безусловно, является экстремальной с позиции осадков. Это связано с глобальным потеплением и влиянием Северной Атлантики», — пояснил Юрий Переведенцев.

«Таких снежных зим у нас не было с 2011 года, 13 лет мы такого снега не видели» Фото: © «Татар-информ»

Спикер отметил, что всю зиму чередуются волны тепла и холода. Эта зима многоснежная, что чревато перебоями в работе транспорта, нелегко приходится и коммунальным службам.

Высота снега в Казани в начале февраля в два раза выше нормы

Как сообщил заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев, сегодня утром высота снежного покрова на метеостанции КФУ достигала 82 см, что в два раза выше нормы.

«За день высота снежного покрова прирастет еще на 10 см или даже больше», — сказал он.

Дмитреев уточнил, что в декабре в Казани выпало 67,9 мм снега, а в январе — 88 мм, что значительно выше нормы.

«Эта зима очень снежная. Скорее всего, за февраль также будет превышена месячная норма», — заметил эксперт.

Он перечислил самые снежные зимы за всю историю метеонаблюдений в Казани. Они были в 1963, 1966, 1968, 1999 и 2011 годах. В 1966 году 19 февраля высота снежного покрова в городе достигла рекордных 122 см. Однако обычно максимальная высота снежного покрова наблюдается в конце февраля — начале марта.

«Запас снега великий. Если весна будет теплой и дружной, то будет большой потоп. Снега очень много на всей европейской территории России» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Если весна будет теплой и дружной, то ждите большой потоп»

Спикер КФУ подчеркнул, что пока холодное время года еще не заканчивается, а это значит, что будут новые снегопады.

«По климату переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону весны обычно происходит в период с 31 марта по 3 апреля. Так что впереди еще два снежных месяца», — предупредил Юрий Переведенцев.

Он посоветовал татарстанцам внимательно следить за прогнозами. Снега скопилось много, а это значит, что существует риск большого паводка.

«Запас снега великий. Если весна будет теплой и дружной, то будет большой потоп. Снега очень много на всей европейской территории России. К паводку нужно заранее готовиться объектам транспорта, энергетической структуре и предприятиям ЖКХ, чтобы минимизировать возможные риски», — сказал ученый КФУ.

По его словам, наводнения представляют огромную угрозу как для жизни людей, так и для всей инфраструктуры.

Поспособствует ли снежная зима хорошему урожаю, по мнению профессора КФУ, пока говорить сложно, ведь обилие снега может привести «к выпариванию озимых культур». Кроме того, теплые и снежные зимы благоприятно сказываются на личинках вредителя леса — непарного шелкопряда. Эта невзрачная гусеница весьма прожорлива, повреждает более 300 видов растений.

Наводнения представляют огромную угрозу, как для жизни людей, так и для всей инфраструктуры Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Число опасных явлений в России ежегодно возрастает в среднем на 6-7%»

Чем потепление климата и обилие снега чревато в глобальном плане? Юрий Переведенцев сообщил, что, по данным зарубежных исследований, проведенных с 1980 по 2016 год, или за 36 лет, в мире наблюдалось 16,5 тыс. опасных явлений, главным образом метеорологических и гидрологических. Они привели к огромному экономическому ущербу, который оценивается в 4,3 трлн долларов США.

«Число опасных явлений в России ежегодно возрастает в среднем на 6-7%. Летом это смерчи, шквалы и град, а зимой — сильные снегопады и метели», — уточнил спикер.

В связи с глобальным потеплением климата происходит рост числа природных катастроф вследствие гидрологических и метеорологических аномалий. По данным Росгидромета, число опасных явлений за последние два десятилетия увеличилось примерно в три раза на фоне быстрого потепления климата в России.

«В нашей стране потепление происходит очень быстро. Среднегодовая температура повышается почти на полградуса за 10 лет, а в отдельных регионах даже на один градус, а это очень много. Так, за сто лет в каком-то из регионов может потеплеть на 10 градусов», — заметил Переведенцев.

Ученые КФУ проанализировали данные о погоде в Казани с 1966 до 2021 год. Оказывается, в декабре скорость потепления по всей республике составляет примерно 0,5 градуса за 10 лет, в январе — 0,95 градуса, в феврале — 0,66 градуса. В июле скорость потепления меньше и достигает 0,4 градуса за указанный период времени.

«Наибольшая скорость потепления отмечается в январе и зимой в целом. Скорость потепления в зимний период в 2,5 раза выше, чем в летнее время» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наибольшая скорость потепления отмечается в январе и зимой в целом. Скорость потепления в зимний период в 2,5 раза выше, чем в летнее время. Теплые зимы обычно всегда бывают многоснежными», — уточнил профессор КФУ.

По его данным, самые холодные зимы в Казани были в 1954, 1956, 1967, 1969, 1972 и 1976 годах. Таким образом, период с 1954 по 1976 год был достаточно холодным в нашем регионе. С 1977 по 2006 год, напротив, не было экстремально холодных зим. Теплые зимы были в 1983, 1995, 2000 и 2002 годах. Далее шли холодные зимы в период с 2006 по 2011 год, когда глобальное потепление климата взяло паузу на всем земном шаре. Однако в 2020 году зима в столице Татарстана была очень теплой.

«Нынешняя зима войдет в историю как очень снежная», — отметил Переведенцев.