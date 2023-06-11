Ученый КФУ рассказал о метеорите, который увидели жители Казани

Накануне жители Казани рассказали, что сняли на видео падающий метеорит. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Очевидцами данного явления стали жители нескольких районов Казани. Так, несколько жителей Авиастроительного, Ново-Савиновского, Московского и Приволжского районов рассказали, как видели светящийся шар, который пересек небосклон и погас над землей.

Свидетелям данного явления повезло, что они увидели падение именно над населенным пунктом. Поскольку падение в основном происходит в океан, а суша занимает лишь 20 процентов поверхности. Об этом «Татар-информу» рассказал директор Астрономической обсерватории им.В.П.Энгельгардта, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

Он подтвердил, что светящийся шар, который казанцы увидели накануне, был метеоритом.

«Метеорит упал, не вызывая особых в атмосфере турбулентностей. Таким образом мы наблюдали не его свечение, а свечение той же самой атмосферы. Атмосфера ионизируется полетом такого тела и образуется свечение», – объяснил профессор.

Юрий Нефедьев отметил, что метеоритов падает огромное количество, более 500 тыс. тонн каждый год. Он объяснил, что это астрономическое явление связано с метеорным потоком. А в метеорном потоке есть вкрапления этих камней. Это штатная ситуация, отметил он.

«Какого диаметра метеорит сказать трудно, думаю, размером с небольшой камешек. Какой он был – каменный, железный или железокаменный, тоже сказать трудно, пока его не обнаружат. Искать то, что упало на Землю, учитывая, что падает достаточно часто, будет практически невозможно. Из-за того, что у нас местность, заросшая травой, деревьями, поэтому почва просто-напросто скроет метеорит, который упал на поверхность», – рассказал профессор.

По словам ученого, ранее на территории Татарстана находили крупные объекты метеоритного содержания. В настоящее время артефакты находятся в двух музеях: первый – ­Геологический музей им. А.А.Штукенберга Казанского университета, а второй находится в Казанском кремле.