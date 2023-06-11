Казанцы рассказали, что сняли на видео падающий метеорит

Накануне в социальных сетях опубликовали запись с видеорегистратора в Казани, на которой запечатлено падение метеорита.

Свидетели астрономического явления отметили, что падение наблюдалось в 21.47. Автомобиль в это время находился в Ново-Савиновском районе Казани.

Очевидцами данного явления стали жители и других районов Казани. Так, несколько жителей Авиастроительного, Московского и Приволжского районов рассказали, как видели светящийся шар, который пересек небосклон и погас над землей.