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Стало известно, когда в Татарстан придет бабье лето
В этом году бабье лето придет в Татарстан не раньше второй декады сентября. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.
«Бабьим летом часто называют период с теплой погодой после одной-двух недель осенней погоды в начале осени. Все дело в том, что в начале осени над Атлантическим океаном усиливается Азорский антициклон с циркуляцией. Его нагретые воздушные массы поступают вглубь континента принося тепло, в том числе и в Татарстан», – сказал он.
Спикер отметил, что «молодого бабьего лета в этом году не будет. Молодым называют бабье лето, наступающее в последние дни августа – первой декаде сентября.
«Летнее тепло еще не отступило. Погода в первую декаду сентября прогнозируется близкой к климатической норме. Таким образом, бабье лето ждем не ранее второй декады сентября», – отметил Аухадеев.
Подробнее о прогнозе погоды на осень читайте в материале «Татар-информа»: «Молодого бабьего лета не ждите»: ученые КФУ рассказали, когда вернутся теплые деньки.
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