Ученый КФУ рассказал, когда в Казань придет бабье лето

Сентябрь в Казани начался с резкого похолодания, но тепло еще вернется в город вместе с бабьим летом. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Бабье лето обычно бывает в середине месяца, и для этого условия создаются. Оно приходит после холодов, дождей и ненастья. Эта сухая, теплая пора может продлиться от одного-двух дней до месяца. В среднем бабье лето задерживается у нас на неделю», – сказал он.

Переведенцев отметил, что в целом сентябрь в Казани будет прохладнее, чем изначально прогнозировали метеорологи. По многолетним наблюдениям среднемесячная температура в столице Татарстана в первый месяц осени должна составлять около 12 градусов, а количество осадков – на уровне 50 мм. По скорректированному прогнозу Гидромета РФ, в сентябре температура в городе будет ниже климатической нормы. Прохладной будет уже первая декада месяца.