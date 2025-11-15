Ученый КФУ призвал жителей Казани подкармливать синиц салом и семечками

Синица зимой

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В холодный период людям нужно подкармливать синиц, воробьев, голубей. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Я сторонник того, что птиц подкармливать нужно. Зима – суровый период, и мы можем им помочь выжить в непростые дни. Птицы умирают не от холода, их температура тела выше 40 градусов, а от голода и истощения», – подчеркнул Рахимов.

По его словам, синицы – полезные птицы, встречающиеся в лесах, садах и парках. Они гнездятся рядом с человеком и нуждаются в подкормке. Особенно эти мелкие птички с желтой грудкой любят сырые семена подсолнуха и кусочки несоленого сала. Сало для них – большая радость.

Кроме того, орнитолог КФУ развенчал миф о кормлении уток хлебом. «Мне часто задают вопрос – можно ли кормить уток хлебом? Кто-то пустил в интернете байку, что утки, наевшись хлеба, умирают. Ни одна утка, поев хлеба, еще не умерла», – заключил Рахимов.

