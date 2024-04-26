Ученый КФУ предупредил об увеличении вегетационного сезона на 20 дней через сто лет

Из-за глобального потепления климата в мире повышаются среднегодовые температуры и растет продолжительность вегетационного периода в Татарстане. Об этом сообщил «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Активная фаза вегетационного периода, когда среднесуточная температура переходит отметку в +10 градусов, в последние годы начинается раньше. По климатическим меркам это должно проходить в конце апреля, но в этом году в Казани такой теплый переход случился на две недели быстрее», – сказал он.

При этом растет продолжительность вегетационного периода, которая составляет в Казани около 148 дней. Скорость его увеличения составляет около двух дней за 10 лет.

«Если такая тенденция сохранится, то через 100 лет вегетационный период увеличится на 20 дней», – сказал Юрий Переведенцев.

Подробнее об увеличении вегетационного периода и прогнозе погоды на майские праздники читайте в материале «Татар-информа» – Жару охладят арктические потоки: какой будет погода на майские праздники в Казани