Жару охладят арктические потоки: какой будет погода на майские праздники в Казани

Аномально жарким и засушливым выдался апрель в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Апрель побил три жарких рекорда

Аномально жарким и засушливым выдался апрель в Татарстане. При месячной норме осадков в 33 мм в настоящее время в Казани выпало лишь около 20 мм. Месяц побил несколько жарких рекордов. Временами аномальное тепло сопровождалось сильным ветром, в ряде районов на этой неделе прошли грозы и град.

По данным Гидромета РТ, температурные рекорды в Казани были побиты 23, 22 и 19 апреля. Максимальная температура воздуха 23 апреля составила +25,5 градуса. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в этот день в городе был зафиксирован в 1995 году и составил +25,1 градуса.

22 апреля днем воздух максимально прогревался до +27 градусов. Предыдущий абсолютный максимум температуры в этот день зафиксирован в 1995 году и составил +25 градусов.

Еще один температурный рекорд был обновлен 19 апреля, когда столбик термометра в дневные часы поднимался до +25,4 градуса. Ранее абсолютный максимум температуры воздуха +22,6 градуса отмечен в 1973 году.

В выходные и праздничные дни многие татарстанцы планируют открыть новый дачный сезон, выедут на природу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как отдыхаем в майские праздники

В 2024 году на 1 мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 28 апреля по 1 мая. Рабочая неделя, начавшаяся 22 апреля, объявлена шестидневной. 27 апреля, суббота, будет рабочим днем.

В честь Дня Победы – 9 Мая для работающих по пятидневной неделе также будет четыре выходных — с 9 по 12 мая. В выходные и праздничные дни многие татарстанцы планируют открыть новый дачный сезон, выедут на природу. Но будет ли в эти дни благоприятной погода?

На этой неделе в Татарстане сохраняется аномальное тепло, но оно – ненадолго. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В начале мая температуры поползут вниз»

Как сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, на этой неделе в Татарстане сохраняется аномальное тепло, но оно – ненадолго.

«С начала следующей недели нас ожидает некоторое понижение температуры. Самым теплым днем на этой неделе станет суббота, когда воздух в Казани прогреется до +26 градусов. Ночь с субботы на воскресенье будет теплой, температура воздуха в городе составит +15 градусов, а потом произойдет смена воздушных потоков», – отметил он.

Если сейчас южные потоки несут к нам теплый, прогретый воздух, то уже с воскресенья потоки начнут меняться и температуры поползут вниз. Причины смены погоды и похолодания на первую половину майских праздников более подробно объяснил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«27 апреля будет тепло, потому что мы попадем в теплый сектор Атлантического циклона. Но потом температурный фон будет понижаться до 5 мая. Ближайшая пентада будет теплее нормы на 4 градуса, а декада соответствует климатической норме. В первую половину майских праздников жаркой погода не будет, потоки будут северными, для нас открывается Арктика», – сказал профессор КФУ.

26 апреля в течение дня с прохождением атмосферного фронта в Казани и по республике пройдут небольшие дожди.

По предварительному прогнозу Гидромета России, 1 мая днем в Казани температура воздуха прогреется до 17-18 градусов, будет облачно с прояснениями. Среднесуточная температура в этот день в городе соответствует климатической норме, которая сейчас составляет 8,5-9 градусов.

2 мая днем в Казани воздух прогреется до 15 градусов, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

«В майские праздники в Татарстане ожидается комфортная, умеренно теплая погода, без особой жары или холода. Погода считается комфортной при температуре +18...+23 градуса», – заметил Аухадеев.

Юрий Переведенцев добавил, что первая половина майских праздников будет прохладной, но к 9 мая в Казани должно потеплеть. Противоположная ситуация с погодой на майские праздники складывалась в прошлом году.

В День Победы – 9 мая в 2023 году в Казани среднесуточная температура была на уровне +8,2 градуса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Погода в начале мая бывает контрастной»

По данным Тимура Аухадеева, погода в начале мая в Татарстане чаще бывает контрастной. К примеру, в 2023 году 1 мая в Казани было достаточно жарко, температура днем поднималась до +29,5 градуса. Среднесуточная температура в первый день мая год назад составила +21 градус, но уже на следующий день она опустилась почти в два раза – до +12,6 градуса, а к 9 мая похолодало.

В 2022 году в майские праздники в Казани было холодно, среднесуточная температура была +5,3 градуса, в 2021 году среднесуточная температура в Праздник Весны и Труда составляла 11,6 градуса.

В День Победы – 9 мая в 2023 году в Казани среднесуточная температура была на уровне +8,2 градуса, в дневные часы воздух прогревался до +12 градусов. В 2022 году среднесуточная температура в этот же день составляла +15 градусов, а в 2021 году – +18 градусов.

Тот циклон, который сейчас стоит на Европейской частью России, поспособствует тому, что эта пыль вымоется из атмосферы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дойдут ли «ржавые дожди» из Сахары до Татарстана?

Желтые осадки заметили во второй половине этой недели жители Белгорода и Крыма из-за пришедшей в Россию африканской песчаной бури. Дойдет ли эта пыль до Татарстана, пояснил Тимур Аухадеев.

«Евгений Тишковец (ведущий специалист Центра погоды «Фобос», – прим. Т-и) предположил, что пыль может испортить погоду в Центральной России. Это пыль из Сахары, но она до нас не дойдет», – сказал он.

Спикер отметил, что действительно подобные ситуации бывали и раньше. В последний раз в 2021 году пыльная буря дошла до нашей территории из Казахстана.

«Тогда у нас выпали осадки, которые сформировали слой пыли на машинах. Но в этот раз ждать ее не стоит, потому что если даже эти воздушные потоки прорвутся в наши широты, это будет намного западнее. Тот циклон, который сейчас стоит на Европейской частью России, поспособствует тому, что эта пыль вымоется из атмосферы», – сказал Аухадеев.

Ранее Евгений Тишковец сообщил в соцсетях, что двое суток в ливийском Бенгази наблюдалась умеренная пыльная буря с ухудшением видимости до 200 метров. Поднятые ветром пыль и частицы песка, подхваченные атмосферными течениями, уносило в акваторию Черного моря, и уже через 21-24 час они достигали Крыма, Херсонской, Запорожской областей, а через 27 часов – Белгородской области.

«Далее пыльный шлейф распространяется по Черноземью и Центральной России, в пятницу достигнет Поволжья, а в субботу доберется до Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с «ржавым» дождем», –написал Тишковец.

По его данным, пыльные бури начались и на юге России. Тишковец заметил, что самому большому риску в такие дни подвержены люди с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергики. Им медики настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на улице и носить маску. Песчаная буря может быть опасна и для здоровых людей.

«Исследования, проведенные учеными, выявили целый список опасных тяжелых металлов в африканской пыли. Согласно их оценкам, мелкие частицы, которые перемещаются из Сахары в Европу, переносят ядовитые вещества, такие как свинец, цинк, хром, ванадий, мышьяк и никель», – отметил Тишковец.

Однако, по словам Тимура Аухадеева, эта пыль «до нашего региона не дойдет и майские праздники не омрачит».

Растет продолжительность вегетационного периода, которая составляет в Казани около 148 дней Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Через 100 лет вегетационный период увеличится на 20 дней»

Юрий Переведенцев в беседе с корреспондентом «Татар-информа» отметил тренд глобального потепления, начавшегося с 70-х годов прошлого века. Он напомнил, что когда была открыта метеостанция КФУ в 1812 году, среднегодовая температура была ниже на 4 градуса, чем сейчас. С тех пор температурный фон повышается, меняются усредненные температурные нормы. Последние температурные нормы по Казани рассчитывались за период с 1991 по 2020 год.

«С 1841 по 2020 год среднегодовые температуры поднялись с 3 до 6 градусов, а средние летние температуры – с +18 до +19,3 градуса и сейчас составляют +19,7 градуса. Потепление произошло в основном в зимний и весенний период», – заметил Юрий Переведенцев.

Еще одна особенность заключается в том, что активная фаза вегетационного периода, когда среднесуточная температура переходит отметку в +10 градусов, в последние годы начинается раньше. По климатическим меркам это должно проходить в конце апреля, но в этом году в Казани такой теплый переход случился на две недели быстрее.

При этом растет продолжительность вегетационного периода, которая составляет в Казани около 148 дней. При этом скорость увеличения продолжительности этого периода составляет около двух дней за 10 лет.

«Если такая тенденция сохранится, то через 100 лет вегетационный период увеличится на 20 дней. Средняя температура этого периода сейчас около +17 градусов, и она повышается со скоростью 0,3 градуса за 10 лет», – сказал Юрий Переведенцев.

В этом году по прогнозу Гидромета России среднемесячная температура в июле в Казани будет выше нормы, а осадки – ниже нормы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Июль опять будет жарким и засушливым»

Профессор КФУ отметил еще одну интересную особенность. Оказывается, летний месяц июль становится все более жарким и засушливым. Вот и в этом году, по прогнозу Гидромета России, среднемесячная температура в июле в Казани будет выше нормы, а осадки – ниже нормы. Среднемесячная температура и количество осадков в мае, июне и августе в наших краях ожидаются в пределах климатической нормы.

По данным Переведенцева, в апреле среднемесячная норма температуры в нашем городе составляет +5,9 градуса, в мае +14 градусов, в июне +18, в июле +21, в августе +18,2 градуса. Норма осадков в апреле составляет 33 мм, в мае – 36 мм, в июне – 57 мм, в июле – 63 мм, в августе – 54 мм.

Климатическое лето, когда среднесуточная температура устойчиво переходит отметку в +15 градусов, обычно начинается в Казани в 26-27-х числах мая. В прошлом году это случилось раньше. Так же, скорее всего, будет и в этом году, считает профессор КФУ.

Спикер отметил, что очень важно, чтобы в этом году засушливая тенденция апреля не сохранилась в мае, поскольку запасы влаги в почве и количество осадков оказывают существенное влияние на будущий урожай.

В мае также возможны такие метеоявления, как град, грозы, усиления ветра, заморозки. Их появление связано с фронтальной активностью и перепадами температур. У Татарстана большая зависимость от опасных агрометеорологических условий, заключил Переведенцев.