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Общество 17 июля 2023 17:32

Ученый КФУ предупредил о высокой вероятности «полярных сияний» в Татарстане

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Ученый КФУ предупредил о высокой вероятности «полярных сияний» в Татарстане

Мощнейший рост солнечной активности мог вызвать «полярные сияния» в Татарстане. На этой неделе вероятность их возникновения в республике тоже очень высока. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ, профессор Института физики Юрий Нефедьев.

«Двигаясь вдоль магнитных линий, заряженные частицы входят в атмосферу в областях северного и южного полюсов, вызывая полярные сияния. При определенных условиях эти частицы могут пробивать магнитное поле Земли и становиться причиной сияний, подобных полярным», — цитирует ученого медиапортал КФУ.

Он напомнил, что в Татарстане уже происходили подобные природные явления

Профессор напомнил, что вчера на Солнце было зарегистрировано 19 вспышек, а лишь за первую половину дня сегодня — еще 11. Выбросы происходят в группе солнечных пятен, которые располагаются в северном полушарии Солнца. Их общая площадь достигает порядка 50 тыс. км.
«Какими будут для землян последствия той или иной вспышки, со стопроцентной вероятностью предсказать невозможно, так как нужно знать целый ряд факторов, — заметил специалист. — Не каждая вспышка на Солнце влияет на Землю. Поток заряженных частиц после вспышки может направиться в сторону, не задев нашу планету».

#наука #сияние #КФУ
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