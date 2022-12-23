Резкая смена погоды и гололед в Казани: ученый КФУ дал прогноз на ближайшую декаду

Аномальная оттепель пришла в Татарстан во второй половине декабря. Местами идет дождь со снегом, а среднесуточная температура воздуха в Казани сейчас выше средней климатической нормы на 8-10 градусов. Об этом «Татар-информу» рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В ближайшую декаду температура воздуха в Казани будет выше климатической нормы на четыре градуса. В конце недели теплая аномалия составит 8-10 градусов, пройдут смешанные осадки в виде дождя и снега. Это оттепель, крупная температурная аномалия. По количеству осадков в декабре в столице Татарстана уже перевыполнен месячный план, выпало более 60 мм», – рассказал собеседник.

Оттепель задержится ненадолго. Резкая смена погоды ожидается уже в начале следующей недели. В понедельник и вторник в дневные часы в Казани столбики термометров опустятся до 7-8 градусов со знаком «минус». Ожидается сильная гололедица.

«Мы будем находиться под воздействием очередного антициклона», – пояснил Переведенцев.