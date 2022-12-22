С началом новой недели в Татарстане понизится температурный фон

На европейской территории России из-за глубокого североатлантического циклона установилась аномально теплая погода с осадками смешанного характера. Татарстан находится в передней части этого циклона, в ближайшие дни в регион продолжит поступать теплый и влажный воздух Атлантики. Об этом говорится в обзоре Гидрометцентра РТ.

Из-за этого температурный фон в республике повысится до нулевой отметки и слабоположительных значений, средние температуры превысят климатическую норму на 8-10 градусов.

В период с 23 по 25 декабря в Татарстане пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, также может быть метель и сильный юго-западный ветер порывами до 17 метров в секунду. В пятницу столбик термометра будет показывать ночью от −1 до −6, днем — от −1 до +2 градусов, в субботу температура воздуха составит от −2 до +3 градусов, а в воскресенье — от −4 до +1 (ночью на востоке региона похолодает до −8 градусов).

Также синоптики предупреждают о сильной гололедице и снежной каше на дорогах.

Согласно предварительному прогнозу, в начале следующей недели начнет преобладать западный антициклон. Осадки постепенно прекратятся, а температурный фон заметно понизится. Так, 26 декабря ночью похолодает до −9 градусов, днем столбик термометра будет показывать от −2 до −7 градусов, 27 декабря в ночные часы от −8 до −13, днем — от −5 до −10 градусов.