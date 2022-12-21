Ученый КФУ объяснил, почему в Татарстан не приходят сильные морозы

В последние годы всё чаще в зимний период на погоду в Татарстане оказывает влияние Атлантика. Поэтому в республике и нет морозов под 40 градусов. Об этом «Татар-информу» рассказал профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Активная фаза глобального потепления климата наблюдается начиная с середины 70-х годов. Последний мороз в 40 градусов и ниже был в Казани в 1979 году. С тех пор сильных морозов не было, а прошло уже сорок с лишним лет. Потепление происходит за счет зимнего периода, потому что на нас стала сильнее воздействовать Атлантика», — пояснил профессор КФУ.

По словам собеседника «Татар-информа», раньше холода приносили ультраполярные вторжения с Арктики. На территории региона по полтора-два месяца стояли сибирские антициклоны. Теперь такие явления стали редкостью.

Подробнее о погоде в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».