Ученый КФУ объяснил, как дефицит снега этой зимой скажется на будущем урожае

По итогам января в Казани наблюдается существенный недобор осадков. Если ситуация не изменится в феврале и марте, то эти обстоятельства негативно скажутся на сельском хозяйстве. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В первый месяц зимы снега было очень мало, всего лишь 18 мм при норме 50 мм. Восполнится ли дефицит осадков в феврале? Я в этом сомневаюсь. Циклоны постоянно идут, но мы находимся на их периферии, осадки уходят на север», – отметил он.

Ученый объяснил, что на фоне увеличения вегетационного периода и суммы среднемесячных температур метеорологи в последние годы отмечают недобор осадков. Дефицит снега может негативно сказаться на будущем урожае.

«Количество осадков уменьшается, наблюдается засушливость – все это плохо влияет на развитие сельского хозяйства. Мои коллеги из Всероссийского НИИ сельскохозяйственной метеорологии в Обнинске доказали, что урожайность из-за климатической составляющей и засухи падает на 3%», – уточнил Юрий Переведенцев.

Подробнее о прогнозе погоды на февраль читайте в материале «Татар-информа».