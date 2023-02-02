«Осадки уходят на север»: чем грозит аномальное тепло и отсутствие снега Татарстану

Непривычно теплыми будут первые дни февраля в Татарстане. Среднесуточные температуры сейчас близки к показателям марта. Чем вызвана погодная аномалия и какую угрозу она представляет для сельского хозяйства, рассказал корреспонденту «Татар-информ» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Температура в первую декаду в Казани будет на 4 градуса выше нормы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В феврале Казань попала в зону аномального тепла»

Если открыть климатическую карту на ближайшую декаду, то Казань находится в розовой зоне. По словам Юрия Переведенцева, аномальное тепло поступает в Поволжье со стороны Атлантики.

«Оттуда к нам постоянно идут теплые циклоны, но осадков немного, потому, что мы находимся на их периферии. Температура в первую декаду в Казани будет на четыре градуса выше нормы. В норме в начале месяца она должна составлять -12…-13 градусов. Первые десять дней февраля обычно бывают самыми холодными за всю зиму, но в этом году совершенно другая ситуация», – сообщил ученый.

Он пояснил, что если бы сейчас на погоду в нашем регионе оказывали влияние Сибирь или Арктика, то стояла бы стужа. Но из-за интенсивных и глубоких циклонов с Атлантики «наблюдается теплынь».

В норме среднемесячная температура в феврале в Казани составляет -10 градусов, а среднемесячная норма осадков – около 40 мм. По прогнозу Гидромета России, температура в последний зимний месяц ожидается выше нормы, а осадки – в пределах нормы.

«В начале февраля мы наблюдаем такую же погоду, как обычно бывает в первую декаду марта. В марте среднемесячная температура составляет -5 градусов», – добавил Переведенцев.

Если бы сейчас на погоду в нашем регионе оказывали влияние Сибирь или Арктика, то стояла бы стужа Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В ближайшую неделю дневные температуры в Казани ожидаются на уровне -4...-5 градусов холода, в ночные часы столбики термометра будут опускаться до -6...-9 градусов мороза. По предварительному прогнозу Гидромета РФ, наиболее теплыми днями в городе будут ближайшие пятница и суббота.

«Таких аномальных холодов в январе у нас не было 36 лет»

Чем запомнился ушедший январь? Метеорологи прозвали его экстремальным, поскольку на протяжении всего месяца наблюдали значительные колебания температур. К примеру, в Москве диапазон таких колебаний составил почти 30 градусов. «Температурные качели» были замечены и в Татарстане.

«Температура в январе в Казани оказалась на 1,5 градуса ниже нормы. Среднемесячная температура в нашем городе составляет 10,5-11 градусов со знаком минус. Особенно холодными выдались первая и третья декады месяца, температуры тогда были значительно ниже климатической нормы», – сказал Переведенцев.

Аномальные холода в первой половине января установились в Татарстане благодаря Арктическому вторжению. В отдельные дни среднесуточная температура в Казани опускалась ниже климатической нормы на 18-19 градусов.

Крепкие морозы еще могут вернуться в наш регион Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это исключительная аномалия. Таких аномальных холодов в Казани не было 36 лет», – заметил профессор КФУ.

По его словам, крепкие морозы еще могут вернуться в наш регион. Заметное похолодание может случиться и в феврале, и в марте.

«Стоит только открыться Карскому морю, и тогда возможны ультраполярные вторжения. Однако они не бывают длительными. Поэтому от холодов еще рано зарекаться», – считает собеседник «Татар-информа».

Когда могут вернуться морозы? В православии 15 февраля отмечается Сретение ― день, который знаменует собой поворотную точку в ходе зимы. Тогда по народному календарю приходят и сретенские морозы. Придут ли они в Казань в этом году – сейчас точно предсказать невозможно, говорит метеоролог КФУ

«Дефицит снега негативно скажется на урожае»

Вторая климатическая особенность января заключается в значительном недоборе осадков. В первый месяц зимы в наших краях снега было очень мало, выпало всего лишь 18 мм при норме 50 мм. Восполнится ли дефицит осадков в феврале? На этот вопрос Юрий Переведенцев ответил так: «Я в этом сомневаюсь. Циклоны постоянно идут, но мы находимся на их юго-восточной периферии, осадки уходят на север. Не думаю, что в феврале будет перебор осадков».

В первый месяц зимы в наших краях снега было очень мало Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На фоне увеличения вегетационного периода и суммы среднемесячных температур метеорологи в последние годы отмечают недобор осадков. По словам ученого КФУ дефицит снега в дальнейшем может негативно сказаться на сельском хозяйстве.

«Количество осадков уменьшается, наблюдается засушливость, все это плохо влияет на развитие сельского хозяйства. Мои коллеги из Всероссийского НИИ сельскохозяйственной метеорологии в Обнинске доказали, что урожайность из-за климатической составляющей и засухи падает на 3%», – сообщил Юрий Переведенцев.

Эти обстоятельства негативно сказываются на влажности почвы. Весной влаги в почве должно быть много, но к концу лета ее количество значительно уменьшается. Сейчас высота снежного покрова в Казани составляет 40 см. По словам профессора КФУ еще тревогу бить рано, но если февраль и март тоже будут неснежными, это негативно скажется на запасах влаги, продуктивности сельскохозяйственных культур и будущем урожае.