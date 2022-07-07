Ученый КФУ рассказал, дойдут ли до Татарстана шторм и гроза из Москвы

Непогода, которая разразилась сегодня в Москве, частично дойдет до столицы Татарстана уже в конце этой недели. Но стопроцентной гарантии, что он будет таким же масштабным нет, так что опасаться не стоит, сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«Потоки сменятся, условия такие создадутся: Относительно холодный воздух приходит на перегретую поверхность, и днем это вызывает такую «взрывную» конвекцию. Не факт, что прям такой же размах будет в Татарстане. Все-таки шквалы и грозы – это явления локальные», – пояснил Аухадеев.

При этом он добавил, что в Татарстане дожди и грозы с градом ожидаются уже в эти выходные и в начале следующей недели.

Напомним, на Москву сегодня обрушился проливной ливень с грозой и градом, по сведениям очевидцев, в некоторых районах он размером с перепелиное яйцо. Частично ограничена работа метро, ветер сносит дорожные ограждения и с корнем вырывает деревья, от удара молнии в центре города загорелся храм.