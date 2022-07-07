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Ру Тат
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Происшествия
7 июля 2022  19:11

На Москву обрушилась стихия – от удара молнии загорелся храм в центре города

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В Москве от удара молнии загорелся храм Иверской иконы Божией Матери на Большой ордынке. Молния ударила в купол здания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

СМИ пишут, что из-под купола храма, построенного на рубеже XVIII-XIX веков, идет белый дым.

На Москву обрушился проливной ливень с грозой и градом, по сведениям очевидцев, в некоторых районах он размером с перепелиное яйцо. Самая тяжелая ситуация на юго-востоке столицы. Частично ограничена работа метро, ветер сносит дорожные ограждения и с корнем вырывает деревья.

#стихия #Москва
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