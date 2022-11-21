Ученый КФУ: из-за смены климата в Татарстан мигрировали кольчатые горлицы и шилоклювки

Из-за потепления климата многие южные виды птиц потянулись на север. А в Татарстане появились южные представители – кольчатая горлица, горихвостка-чернушка, редкие виды водоплавающих – огари, шилоклювки. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Мы же предоставили им возможность гнездиться здесь, потому что произошло изменение ландшафта в сторону остепнения. И это можно расценивать как изменение климата. Климатические условия изменились для них в лучшую сторону. Многие виды южной флоры и фауны активно заселяют более северные регионы», – пояснил он.

Процессы, непосредственно связанные с потеплением, ученые активно наблюдают в последнее десятилетие. Климатические условия стали мягче. Сейчас много перелетных птиц, которые не улетают. В их числе грачи, скворцы, зяблики, овсянки обыкновенные, щеглы, дрозды рябинники, утки кряквы, буквально заполонившие наши водоемы.

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